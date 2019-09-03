CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПісля аномального дощу в Південній Каліфорнії зацвів парк Анза-Боррего-Дезерт, розташований в пустелі Колорадо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Каліфорнії після дощу вдруге за 20 років зацвіла пустеля, - ФОТО
Подібні "суперцвітіння" в Каліфорнії трапляються приблизно раз на 10 років, проте попереднє спостерігали у 2017 році
Фото: foto_blog
Все почалося з розквітлих пустельних лілій ще в грудні минулого року. З тих пір хвиля цвітіння палахкотить у пустелі Анза-Боррего в Південній Каліфорнії такою яскравою колірною гамою, що її можна побачити з гірських вершин на висоті тисяч футів, повідомляє Associated Press.
Зазвичай у парку переважає посушливий спекотний клімат. Цього достатньо для того, щоб уберегти рослини від загибелі, але недостатньо для цвітіння.
Фото: AP Photo/Gregory Bull
Фото: AP Photo/Gregory Bull
Однак з липня 2016 року невеликі регулярні дощі сприяли виправленню ситуації. За кілька років насіння, яке довго лежало в землі, почало сходити.
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09 03 2019 11:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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