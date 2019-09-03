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У Каліфорнії після дощу вдруге за 20 років зацвіла пустеля, - ФОТО

Подібні "суперцвітіння" в Каліфорнії трапляються приблизно раз на 10 років, проте попереднє спостерігали у 2017 році
Після аномального дощу в Південній Каліфорнії зацвів парк Анза-Боррего-Дезерт, розташований в пустелі Колорадо.
У Каліфорнії після дощу вдруге за 20 років зацвіла пустеля, - ФОТО Фото: foto_blog

Все почалося з розквітлих пустельних лілій ще в грудні минулого року. З тих пір хвиля цвітіння палахкотить у пустелі Анза-Боррего в Південній Каліфорнії такою яскравою колірною гамою, що її можна побачити з гірських вершин на висоті тисяч футів, повідомляє Associated Press.

Зазвичай у парку переважає посушливий спекотний клімат. Цього достатньо для того, щоб уберегти рослини від загибелі, але недостатньо для цвітіння.


Фото: AP Photo/Gregory Bull


Фото: AP Photo/Gregory Bull

Однак з липня 2016 року невеликі регулярні дощі сприяли виправленню ситуації. За кілька років насіння, яке довго лежало в землі, почало сходити.

 
 
 
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09 03 2019 11:43
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