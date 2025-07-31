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У Каліфорнії розбився винищувач F-35: пілот катапультувався

31 липня 2025, 14:46
У Каліфорнії розбився винищувач F-35: пілот катапультувався
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Розпочато розслідування інциденту.

Винищувач F-35 Військово-морських сил США розбився в середу в центральній Каліфорнії поблизу військово-морської авіабази "Лемур". 

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на заяву ВМС США.

Пілот безпечно катапультувався. Розслідування причин аварії триває.

Відео телеканалу KFSN зафіксувало вогонь і густий чорний дим, що піднімався з місця події, приблизно за 64 кілометри на південний захід від міста Фресно в центральній Каліфорнії.

За словами шерифа округу Фресно, на місце події прибули місцева швидка допомога та пожежна служба Каліфорнії, які надали допомогу пілоту.

У ВМС повідомили, що літак належав ескадрильї ударних винищувачів VF-125, відомій як Rough Raiders, яка відповідає за навчання пілотів і екіпажів.

Розбитий літак F-35C - один із трьох варіантів F-35 Lightning II, розробленого для використання на авіаносцях США. Повітряні сили США використовують варіант F-35A, а Корпус морської піхоти - F-35B із коротким зльотом і вертикальною посадкою.

Винищувач п’ятого покоління F-35 завдяки радарній малопомітності та бойовим можливостям вважається одним із найсучасніших бойових літаків світу. Його виробляє американська компанія Lockheed Martin за участю понад 17 країн.

 
СШАF-35авіатроща

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