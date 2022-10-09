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У Калуші вокзал "одягли" в рожеву панаму

Ольга
Матарикіна
Це сталося з нагоди прибуття 100-тисячного пасажира "Стефанія експреса"
У Калуші вокзал "одягли" в рожеву панаму фото: Укрзалізниця

Залізничний вокзал в Калуші у п’ятницю, 9 вересня 2022 року, прикрасили рожевою панамою з нагоди прибуття 100-тисячного пасажира "Стефанія експреса". Поїзд вирушив у святковий рейс увечері.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" у Telegram.

"Тепер звучання пісні "Стефанія" на відправку експреса стане ще органічнішим, а Калуш отримає нову класну туристичну фотозону", - наголосили у відомстві.

Особливість рейсу в тому, що в поїзді їде 100 тисячний пасажир з моменту його перейменування та оновлення після перемоги пісні "Стефанія" на "Євробаченні

В "Укрзалізниці" розповіли, що ювілейним пасажиром виявилася дівчина. Їй подарували рожеву панаму з написом "Калуш" та автографом від гурту "Kalush Orchestra". Пасажирка не знала про підготовлений сюрприз.

Нагадаємо, Україна перемогла у конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці у грандіозному фіналі не лишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.

Після цього глава компанії "Укрзалізниця" Олександр Камишин заявив, що поїзд, який слідує за маршрутом Київ-Івано-Франківськ, отримав офіційну назву "Стефанія Експрес".


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10 09 2022 10:08
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