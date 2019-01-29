У Кам'янському стався вибух на коксохімічному заводі, п'ятьох осіб госпіталізовано
Інцидент стався у ніч на вівторок, повідомляє прес-служба Держнс України.
"29 січня о 3 годині 30 хвилин в у м. Кам’янське на території ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" в трьохповерховій будівлі смолопереробного цеху стався вибух газоповітряної суміші з послідуючим горінням бітуму. До лікарні з опіками у тяжкому стані госпіталізовано п'ять осіб", - повідомляють рятувальники.
Загоряння охопило площу близько 200 квадратних метрів. О 04:07 воно було ліквідовано.
Уточнюється, що в результаті пожежі було пошкоджено технологічне обладнання цеху.
Спікер ДержНС в Дніпропетровській області Дарина Гречіщева в ефірі "112 Україна" відзначила, що в цеху зафіксовано близько 500 квадратних метрів руйнувань обладнання.
"Обстежено прилеглу територію на предмет руйнування. У цьому цеху зафіксовано близько 500 квадратних метрів руйнувань технологічного обладнання. В даному цеху поки технологічний процес призупинено", - заявила она
Також вона підтвердила інформацію про постраждалих.
"На місці пожежі знаходилися п'ять працівників цього заводу - їх з опіками доправили до лікарні швидкої медичної допомоги, всі у важкому стані. У людей опіки обличчя, верхніх кінцівок, оскільки на підприємстві використовували смолу і саме парами цієї смоли люди отримали опіки", - пояснила Гречіщева.
Причина вибуху встановлюється.
Нагадаємо, що на Львівщині у селі Ставчани Городоцького району виникла пожежа на заводі по виробництву олії “Майола”.
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