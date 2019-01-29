У Кам'янському стався вибух на коксохімічному заводі, п'ятьох осіб госпіталізовано

У місті Кам'янське Дніпропетровській області стався вибух на території ПРАТ "Дніпровський коксохімічний завод".

Інцидент стався у ніч на вівторок, повідомляє прес-служба Держнс України.

"29 січня о 3 годині 30 хвилин в у м. Кам’янське на території ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" в трьохповерховій будівлі смолопереробного цеху стався вибух газоповітряної суміші з послідуючим горінням бітуму. До лікарні з опіками у тяжкому стані госпіталізовано п'ять осіб", - повідомляють рятувальники.

Загоряння охопило площу близько 200 квадратних метрів. О 04:07 воно було ліквідовано.

Уточнюється, що в результаті пожежі було пошкоджено технологічне обладнання цеху.

Спікер ДержНС в Дніпропетровській області Дарина Гречіщева в ефірі "112 Україна" відзначила, що в цеху зафіксовано близько 500 квадратних метрів руйнувань обладнання.

"Обстежено прилеглу територію на предмет руйнування. У цьому цеху зафіксовано близько 500 квадратних метрів руйнувань технологічного обладнання. В даному цеху поки технологічний процес призупинено", - заявила она

Також вона підтвердила інформацію про постраждалих.

"На місці пожежі знаходилися п'ять працівників цього заводу - їх з опіками доправили до лікарні швидкої медичної допомоги, всі у важкому стані. У людей опіки обличчя, верхніх кінцівок, оскільки на підприємстві використовували смолу і саме парами цієї смоли люди отримали опіки", - пояснила Гречіщева.

Причина вибуху встановлюється.

Нагадаємо, що на Львівщині у селі Ставчани Городоцького району виникла пожежа на заводі по виробництву олії “Майола”.