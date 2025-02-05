У Кам'янці-Подільському біля будівлі ТЦК пролунав вибух

Відомо про загиблого і пораненого

На Хмельниччині в Кам'янці-Подільському, пролунав вибух біля будівлі ТЦК. За попередньою інформацією, загинув чоловік, а ще четверо осіб отримали поранення.

Про це повідомили у Нацполіції Хмельницької області.

"Сьогодні, 5 лютого, близько 13:00 години в Кам’янці-Подільському біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух", - йдеться у повідомленні.