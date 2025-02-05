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У Кам'янці-Подільському біля будівлі ТЦК пролунав вибух

05 лютого 2025, 15:07
У Кам'янці-Подільському біля будівлі ТЦК пролунав вибух
Відомо про загиблого і пораненого

На Хмельниччині в Кам'янці-Подільському, пролунав вибух біля будівлі ТЦК. За попередньою інформацією, загинув чоловік, а ще четверо осіб отримали поранення.

Про це повідомили у Нацполіції Хмельницької області.
 
"Сьогодні, 5 лютого, близько 13:00 години в Кам’янці-Подільському біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух", - йдеться у повідомленні.
 
Інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Вінцарська повідомила Суспільному, що попередньо, загинув чоловік, четверо людей травмовані.
 
У поліції розповіли, що наразі на місці вибуху працюють екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група. Причини та обставини інциденту з'ясовуються, а про деталі буде повідомлено пізніше.

 

Кам'янець-Подільськийвійна в Україніросія окупанти

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