У Кам'янці-Подільському біля будівлі ТЦК пролунав вибух
05 лютого 2025, 15:07
Відомо про загиблого і пораненого
На Хмельниччині в Кам'янці-Подільському, пролунав вибух біля будівлі ТЦК. За попередньою інформацією, загинув чоловік, а ще четверо осіб отримали поранення.
Про це повідомили у Нацполіції Хмельницької області.
"Сьогодні, 5 лютого, близько 13:00 години в Кам’янці-Подільському біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух", - йдеться у повідомленні.
Інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Вінцарська повідомила Суспільному, що попередньо, загинув чоловік, четверо людей травмовані.
У поліції розповіли, що наразі на місці вибуху працюють екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група. Причини та обставини інциденту з'ясовуються, а про деталі буде повідомлено пізніше.