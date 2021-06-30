НОВИНИПоліція канадського міста Ванкувер отримала понад 65 повідомлень про раптову смерть громадян на тлі аномальної спеки, від якої впродовж декількох днів потерпає країна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Канаді через аномальну спеку загинули 72 людини
Ванкувер ніколи не переживав такої спеки, і, на жаль, десятки людей помирають через це
Фото: THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck, Graham Hughes
Про це повідомляє ВВС.
"Ванкувер ніколи не переживав такої спеки, і, на жаль, десятки людей помирають через це", - сказав сержант поліції Стів Аддісон.
Зазначається, що більшість із померлих були літні люди.
У містах Бернабі в провінції Британська Колумбія у Канаді зареєстровано щонайменше 34 випадки раптової смерті, у районі міста Суррей – 38.
У вівторок у Канаді вже третій день поспіль зафіксовано найвищу в історії температуру - 49,5 градуса тепла за шкалою Цельсія у Літтоні, Британська Колумбія.
До цього тижня температура в країні ніколи не перевищувала +45 градусів за Цельсієм. Спекотна хвиля обумовлена куполом високого тиску, що нависає над північним заходом США та Канадою.
Загалом рекордна спека протягом останніх днів триває у всіх регіонах Британської Колумбії. Подекуди температура повітря перевищує норму на 10 градусів.
Читайте також: В Ізраїлі через аномальну спеку почалися пожежі
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 06 2021 10:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Збірна України з футболу перемогла Швецію і вперше вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату Європи
- ФОТО У Китаї запустили другу у світі за потужністю ГЕС
- ФОТО В українських Карпатах туристи досі катаються на лижах
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
No articles