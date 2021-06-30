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У Канаді через аномальну спеку загинули 72 людини

Ванкувер ніколи не переживав такої спеки, і, на жаль, десятки людей помирають через це
Поліція канадського міста Ванкувер отримала понад 65 повідомлень про раптову смерть громадян на тлі аномальної спеки, від якої впродовж декількох днів потерпає країна.
У Канаді через аномальну спеку загинули 72 людини Фото: THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck, Graham Hughes
Про це повідомляє  ВВС.
 
"Ванкувер ніколи не переживав такої спеки, і, на жаль, десятки людей помирають через це", - сказав сержант поліції Стів Аддісон.
 
Зазначається, що більшість із померлих були літні люди.
 
У містах Бернабі в провінції Британська Колумбія у Канаді зареєстровано щонайменше 34 випадки раптової смерті, у районі міста Суррей – 38.
 
У вівторок у Канаді вже третій день поспіль зафіксовано найвищу в історії температуру - 49,5 градуса тепла за шкалою Цельсія у Літтоні, Британська Колумбія.
 
До цього тижня температура в країні ніколи не перевищувала +45 градусів за Цельсієм. Спекотна хвиля обумовлена куполом високого тиску, що нависає над північним заходом США та Канадою.
 
Загалом рекордна спека протягом останніх днів триває у всіх регіонах Британської Колумбії. Подекуди температура повітря перевищує норму на 10 градусів.
 
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30 06 2021 10:54
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