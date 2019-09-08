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У Канаді чоловік вижив після нападу грізлі. Його врятував маленький кишеньковий ніж

Владі Британської Колумбії вдалося відслідкувати грізлі, який напав на чоловіка, і усипити його. Це точно був саме той ведмідь, бо на його шиї знайшли ножове поранення
Канадця Коліна Даулера вже могло б не бути серед живих, якби не маленький кишеньковий ніж і кілька лісничих, що опинилися неподалік.
У Канаді чоловік вижив після нападу грізлі. Його врятував маленький кишеньковий ніж Фото: JENIFER DOWLER

Чоловік їхав на велосипеді по віддаленій місцевості провінції Британська Колумбія, приблизно у 300 кілометрах на північ від Ванкувера. Він вивчав місцевість, аби побудувати найбільш вдалий маршрут для майбутніх заїздів - разом із братом вони планували незабаром підкорити гору Дугі Даулер, названу на честь їхнього дідуся, інформує BBC Україна.

Даулер провів у лісі всю ніч і саме повертався додому, коли за одним із поворотів помітив грізлі. У той момент чоловік ще не усвідомлював, що вже незабаром опиниться на межі життя і смерті. Даулер сподівався, що цей грізлі, як і більшість ведмедів, спробує уникнути контакту з людиною і втече назад до лісу.

У нього були всі підстави так думати: канадські експерти кажуть, що безпричинні напади грізлі на людей - неймовірна рідкість.

Даулер перебував приблизно в 30 метрах від ведмедя - "занадто близько", каже чоловік, який наразі одужує в лікарні.

Поки він міркував над тим, як вчинити - спробувати об'їхати ведмедя чи залишитися на місці - грізлі почав наближатися до нього.

Про всяк випадок Даулер взяв до рук трекінгову палицю, зліз з велосипеда і став позаду нього так, щоб він слугував перепоною між ним і грізлі.

"Я був дуже наляканий, але навіть у тій ситуації був момент, коли я подумав "Чувак, було б круто зняти все це на відео", - згадує Даулер.

Тим часом ведмідь продовжував наближатися до чоловіка і зрештою підійшов до нього майже впритул.

Даулер каже, що в цей момент ситуація перетворилася з "дискомфортної в дуже дискомфортну".

За словами Даулера, він навіть намагався вести з ведмедем своєрідні "перемовини". "Я казав йому: я знаю, це твоя територія, я просто проходжу тут - ми не маємо цього робити".

Але грізлі почав атакувати: він став наносити чоловікові "методичні, важкі удари", які ставали все сильнішими, і зрештою Даулер змушений був кинути велосипед на землю.

Майже одразу грізлі глибоко вкусив Даулера у живіт. "Це було так боляче, я відчував гарячу кров".

Ведмідь почав кусати чоловіка за стегна, той намагався руками видавити тварині очі і в якусь мить навіть спробував прикинутися мертвим.

В один з моментів Даулер зміг дотягнутися до кишені і дістати звідти невеликий ніж - хоча саме в цей момент грізлі впився в його тіло: "Це було дуже боляче", - згадує він.

Даулер вдарив грізлі ножем у шию - звідти одразу пішла кров, а ведмідь швидко відступив і побіг геть.

Чоловік використав ніж, щоб відрізати рукав сорочки і перев'язати ним рану на нозі. Потім він заліз на велосипед і зміг проїхати 7 кілометрів - до місця, де був розташований табір, - і знесилений впав на землю.

Саме тут, згадує Даулер, до нього повернулася вдача. З'ясувалося, що в таборі саме перебували п'ятеро чоловіків, і всі вони знали, як надавати першу допомогу.

"Вони просто взялися за роботу, робили все, щоб врятувати моє життя. Саме вони - справжні герої цієї історії: якби не вони, все закінчилося б трохи по-іншому".

Чоловіки викликали рятувальників, які прилетіли на вертольоті і зробили Даулеру переливання крові - це, ймовірно, і врятувало йому життя.

Згодом Даулера доставили до лікарні у Ванкувері, де він перебуває вже більше тижня.

Владі Британської Колумбії вдалося відслідкувати грізлі, який напав на чоловіка, і усипити його. Це точно був саме той ведмідь, бо на його шиї знайшли ножове поранення.

За оцінками, всього у Британській Колумбії налічується близько 15 тисяч грізлі і ще від 120 до 150 тисяч чорних ведмедів.

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