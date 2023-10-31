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CУСПІЛЬСТВО

У Канаді держслужбовцям заборонили користуватися російським антивірусом "Касперський"

31 жовтня 2023, 18:21
У Канаді держслужбовцям заборонили користуватися російським антивірусом
Фото: grenka.ua
З 30 жовтня набір додатків WeChat і Kaspersky буде видалено з державних мобільних пристроїв.

Уряд Канади заборонив чиновникам користуватися російським антивірусом "Касперський" на державних мобільних пристроях.

Про це повідомляє президентка Казначейської ради Канади Аніта Ананд.

Вона оголосила про заборону використання набору додатків WeChat і Kaspersky на державних мобільних пристроях.

"Уряд Канади прагне забезпечити безпеку урядової інформації та мереж. Ми регулярно відстежуємо потенційні загрози і вживаємо негайних заходів для усунення ризиків", - йдеться в повідомленні.

З 30 жовтня набір додатків WeChat і Kaspersky буде видалено з державних мобільних пристроїв. Користувачам цих пристроїв також буде заборонено завантажувати додатки в майбутньому.

Директор з інформаційних технологій Канади визначив, що набір застосунків WeChat і Kaspersky становить неприйнятний рівень ризику для конфіденційності та безпеки. На мобільному пристрої методи збору даних застосунків WeChat і "Лабораторії Касперського" забезпечують значний доступ до вмісту пристрою

Рішення видалити і заблокувати застосунки WeChat і "Лабораторії Касперського" було ухвалено для того, щоб гарантувати, що мережі та дані уряду Канади залишаються безпечними і захищеними та відповідають підходу наших міжнародних партнерів.

Ананд сказала, що уряд Канади постійно працює над захистом своїх інформаційних систем і мереж, щоб забезпечити конфіденційність і захист урядової інформації.

WeChat - мобільна комунікаційна система для передавання текстових і голосових повідомлень, розроблена китайською компанією Tencent, перший реліз випустили в січні 2011 року.

"Антивірус Касперського" - антивірусне програмне забезпечення, що розробляється російською "Лабораторією Касперського".

КанадаЗАБОРОНА"Касперський"

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