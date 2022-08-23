У Канаді вкрали найвідоміше фото Черчилля

Культовий знімок було зроблено після того, як Черчилль виступив у канадському парламенті з промовою

У столиці Канади Оттаві вкрали одну із найзнаменитіших фотографій колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля. Знімок під назвою Рикаючий лев був зроблений канадським фотографом Юсуфом Каршем у грудні 1941 року. Про це повідомляє Фокус.

На фото Черчилль постав без своєї традиційної сигари. Воно висіло у читальній залі готелю Шато Лор'є, але у вихідні співробітники готелю помітили, що оригінал знаменитого знімку підмінили копією.

"Ми глибоко засмучені цим нахабним вчинком. Як запобіжний захід, фотографії, що залишилися і містилися в читальній залі, були прибрані доти, поки їх не вдасться надійно захистити", - заявила генеральний директор готелю Женев'єв Дюма.

Відомо, що цей знімок було зроблено після того, як Черчилль виступив у канадському парламенті з промовою. Свою назву фотографія отримала через інцидент під час зйомки.

Карш ніяк не міг упіймати потрібний вираз обличчя прем'єр-міністра, тому він просто вихопив сигару у Черчилля і зробив знімок, коли той роздратовано намагався зібратися з думками.

"Ви навіть лева, що гарчить, можете змусити стояти на місці, щоб зробити фотографію", - сказав тоді Черчилль Каршу.