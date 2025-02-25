У Канаді вимагають позбавити Маска громадянства країни
25 лютого 2025, 19:31
Фото: з вільних джерел
Для цього створили спеціальну петицію, яку вже підписали понад 230 тисяч людей
Понад 230 тис. громадян Канади підписали звернення із закликом позбавити американського мільярдера й політика Ілона Маска канадського громадянства.
Про це йдеться на сайті Палати громад.
В описі петиції зазначили, що позбавити канадського громадянства Маска хочуть через його діяльність, що суперечить національним інтересам країни.
Автори документа звинувачують його у використанні власного багатства й впливу для втручання у вибори в Канаді. Також у тексті зазначено, що Маск став членом іноземного уряду, який має на меті підрив суверенітету Канади, і наголошують на необхідності розгляду його дій як загрози для незалежності держави.
Як пише Canadian Press, для розгляду питання в Палаті громад Канади і можливого отримання офіційної відповіді від уряду, петиція має зібрати щонайменше 500 підписів.
В агенстві зазначили, Маск народився у Південній Африці, але також має канадське громадянство по лінії своєї матері, яка народилася в Реджайні.
Водночас Маск відреагував на петицію й висловив свою думку в соціальній мережі X, заявивши, що Канада не є справжньою країною.