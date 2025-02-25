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У Канаді вимагають позбавити Маска громадянства країни

25 лютого 2025, 19:31
У Канаді вимагають позбавити Маска громадянства країни
Фото: з вільних джерел
Для цього створили спеціальну петицію, яку вже підписали понад 230 тисяч людей
Понад 230 тис. громадян Канади підписали звернення із закликом позбавити американського мільярдера й політика Ілона Маска канадського громадянства.
 
Про це йдеться на сайті Палати громад.
 
В описі петиції зазначили, що позбавити канадського громадянства Маска хочуть через його діяльність, що суперечить національним інтересам країни.
 
Автори документа звинувачують його у використанні власного багатства й впливу для втручання у вибори в Канаді. Також у тексті зазначено, що Маск став членом іноземного уряду, який має на меті підрив суверенітету Канади, і наголошують на необхідності розгляду його дій як загрози для незалежності держави.
 
Як пише Canadian Press, для розгляду питання в Палаті громад Канади і можливого отримання офіційної відповіді від уряду, петиція має зібрати щонайменше 500 підписів.
 
В агенстві зазначили, Маск народився у Південній Африці, але також має канадське громадянство по лінії своєї матері, яка народилася в Реджайні.
 
Водночас Маск відреагував на петицію й висловив свою думку в соціальній мережі X, заявивши, що Канада не є справжньою країною.

 

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