У Канаді вимагають позбавити Маска громадянства країни

Понад 230 тис. громадян Канади підписали звернення із закликом позбавити американського мільярдера й політика Ілона Маска канадського громадянства.

В описі петиції зазначили, що позбавити канадського громадянства Маска хочуть через його діяльність, що суперечить національним інтересам країни.

Автори документа звинувачують його у використанні власного багатства й впливу для втручання у вибори в Канаді. Також у тексті зазначено, що Маск став членом іноземного уряду, який має на меті підрив суверенітету Канади, і наголошують на необхідності розгляду його дій як загрози для незалежності держави.

Як пише Canadian Press, для розгляду питання в Палаті громад Канади і можливого отримання офіційної відповіді від уряду, петиція має зібрати щонайменше 500 підписів.

В агенстві зазначили, Маск народився у Південній Африці, але також має канадське громадянство по лінії своєї матері, яка народилася в Реджайні.