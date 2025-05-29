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У Канаді вирує більше сотні лісових пожеж

29 травня 2025, 11:39
У Канаді вирує більше сотні лісових пожеж
Фото: reuters
Уряд оголов надзвичайний стан та звернулася за військовою допомогою.

У провінції Манітоба у Канаді десятки тисяч людей покидають свої оселі через масштабні лісові пожежі. 

Про це повідомляє The Independent

Уряд оголов надзвичайний стан та звернулася за військовою допомогою. 

Лісови пожежі спричинили евакуацію цілих міст. 

Прем'єр-міністр Манітоби Ваба Кінью заявив, що загалом 17 тисяч людей мають покинути свої домівки.

"Влада Манітоби оголосила надзвичайний стан у всій провінції через ситуацію з лісовими пожежами", - сказав чиновник.

Мер Флін-Флона Джордж Фонтейн повідомив, що майже усім його мешканцям було запропоновано виїхати. 

"Можу сказати, що всі мають виїхати до півночі, і це стосується також і мене. Я зайнятий пакуванням кількох речей, і всі намагаються організуватися якнайкраще", - сказав мер.

За його словами, багато людей розмістили на футбольних полях та в громадських центрах у Вінніпезі й інших містах. 

"Це найбільша евакуація за всю історію Манітоби, і вона вимагатиме значних ресурсів та співпраці з боку всіх рівнів влади", - зазначив політик.

Прем'єр-міністр провінції сказав, що військові літаки будуть терміново розгорнуті, аби допомогти вивезти людей з віддалених північних громад, які перебувають у небезпеці. 

"Моліться за Флін-Флон, моліться за Пімічікамак, моліться за Матіас-Колумб, моліться за Крос-Лейк, моліться за всіх у Манітобі, хто зараз не має дому", - оголосив політик.

Наразі у Манітобі було зафіксовано більше 100 лісових пожеж. 

Офіційні особи кажуть, що наразі активними є 22 пожежі, а спекотні та сухі умови сприяють їхньому швидкому поширенню. 

Почалося усе два дні тому, коли у Канаді спалахнула лісова пожежа: оголошено евакуацію

 
пожежаКанада

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