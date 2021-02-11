НОВИНИУнаслідок кібератаки вийшла з ладу частина медичної системи канадської провінції Ньюфаундленд і Лабрадор.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У канадській провінції через кібератаку стався збій у медичній системі
Ми могли стати жертвами можливого кібернетичного нападу сторонніх осіб
Фото: Ukrinform
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції розповів міністр охорони здоров’я Ньюфаундленда та Лабрадора Джоні Хагі.
"Ми могли стати жертвами можливого кібернетичного нападу сторонніх осіб", - сказав Хагі.
За його словами, наслідки кібернападу стали проявлятися іще в суботу та вразили “мозок дата-центру”, що підтримує роботу системи охорони здоров’я провінції.
"Нашу систему пошкоджено. Причина та масштаб цього ще не встановлені", - наголосив міністр.
Унаслідок кібератаки багатьом лікарням провінції довелося скасувати нетермінові процедури та повернутися до паперового документообігу.
Експерти вже працюють над розв'язанням проблеми, однак часових рамок цього поки немає.
"Сподіваюся вирішити це упродовж кількох днів, але слід пам’ятати, що це лише надія, й продовжувати працювати над пом’якшенням наслідків для первинної ланки", - підсумував Хагі.
Також поки невідомо, чи трапився витік особистих даних пацієнтів.
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02 11 2021 10:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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