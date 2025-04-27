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У канадському місті Ванкувері автомобіль влетів у натовп: є загиблі

27 квітня 2025, 14:34
У канадському місті Ванкувері автомобіль влетів у натовп: є загиблі
Фото: з вільних джерел
Трагедія сталась під час вуличного фестивалю.

Водій в'їхав автомобілем у вуличний фестиваль у Ванкувері внаслідок цього 9 людей загинуло. 

Про це повідомляє видання Toronto star

Водія вже затримано, повідомила поліція Ванкувера.

Також кілька людей отримали поранення в інциденті, який поліція називає "подією з масовими жертвами".

Вони повідомили, що людина в'їхала у натовп на вуличному фестивалі після 20:00 за місцевим часом у суботу. 

На той час у південному районі Ванкувера проходив фестиваль Дня Лапу Лапу філіппінської громади.

На фотографіях з місця події можна побачити чорний позашляховик із зім'ятою передньою частиною.

Наразі поліція не підтвердила кількість загиблих, проте заявила, що надасть оновлену інформацію пізніше.

День Лапу Лапу є одним із найбільших свят на Філіппінах і був офіційно визнаний Британською Колумбією ще два роки тому.

День названий на честь корінного борця спротиву на Філіппінах, який боровся проти іспанської колонізації у 16 столітті.

 
ДТПКанадаВанкувер

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