У канадському місті Ванкувері автомобіль влетів у натовп: є загиблі

Трагедія сталась під час вуличного фестивалю.

Водій в'їхав автомобілем у вуличний фестиваль у Ванкувері внаслідок цього 9 людей загинуло.

Про це повідомляє видання Toronto star.

Водія вже затримано, повідомила поліція Ванкувера.

Також кілька людей отримали поранення в інциденті, який поліція називає "подією з масовими жертвами".

Вони повідомили, що людина в'їхала у натовп на вуличному фестивалі після 20:00 за місцевим часом у суботу.

На той час у південному районі Ванкувера проходив фестиваль Дня Лапу Лапу філіппінської громади.

На фотографіях з місця події можна побачити чорний позашляховик із зім'ятою передньою частиною.

Наразі поліція не підтвердила кількість загиблих, проте заявила, що надасть оновлену інформацію пізніше.

День Лапу Лапу є одним із найбільших свят на Філіппінах і був офіційно визнаний Британською Колумбією ще два роки тому.

День названий на честь корінного борця спротиву на Філіппінах, який боровся проти іспанської колонізації у 16 столітті.