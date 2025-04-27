У канадському місті Ванкувері автомобіль влетів у натовп: є загиблі
Водій в'їхав автомобілем у вуличний фестиваль у Ванкувері внаслідок цього 9 людей загинуло.
Про це повідомляє видання Toronto star.
Водія вже затримано, повідомила поліція Ванкувера.
Також кілька людей отримали поранення в інциденті, який поліція називає "подією з масовими жертвами".
Вони повідомили, що людина в'їхала у натовп на вуличному фестивалі після 20:00 за місцевим часом у суботу.
На той час у південному районі Ванкувера проходив фестиваль Дня Лапу Лапу філіппінської громади.
На фотографіях з місця події можна побачити чорний позашляховик із зім'ятою передньою частиною.
Наразі поліція не підтвердила кількість загиблих, проте заявила, що надасть оновлену інформацію пізніше.
День Лапу Лапу є одним із найбільших свят на Філіппінах і був офіційно визнаний Британською Колумбією ще два роки тому.
День названий на честь корінного борця спротиву на Філіппінах, який боровся проти іспанської колонізації у 16 столітті.