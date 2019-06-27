У Каталонії через лісові пожежі евакуюють людей і перекривають дороги
Зокрема, щонайменше 4000 га постраждали від лісових пожеж, поблизу міста Ла-Торре-де-л-Еспаньол, що за 80 км від прибережного міста Таррагона, повідомляє BBC.
Тридцять осіб були евакуйовані та п'ять доріг місцевого значення перекриті.
Рятувальники кажуть, що ці пожежі стали наймасштабнішими в регіоні за останні 20 років і швидко поширюються.
Нині температура повітря у країнах Європи зросла до 40 градусів, і метеорологи очікують, що у багатьох країнах у наступні три дні вона і далі зростатиме.
Нагадаємо, що минулого року аномальна спека в Європі наблизилася до загальноєвропейського рекорду - в Португалії позначка термометра сягнула 47,7 градуса. Найвищу температуру, 48 градусів за Цельсієм, фіксували в Афінах у липні 1977 року.
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