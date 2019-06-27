Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Каталонії через лісові пожежі евакуюють людей і перекривають дороги

Ці пожежі стали наймасштабнішими в регіоні за останні 20 років і швидко поширюються
У Каталонії спалахнула масштабна лісова пожежа, місцева влада евакуювала людей та закрила рух на місцевих дорогах.
У Каталонії через лісові пожежі евакуюють людей і перекривають дороги Фото: euronews

Зокрема, щонайменше 4000 га постраждали від лісових пожеж, поблизу міста Ла-Торре-де-л-Еспаньол, що за 80 км від прибережного міста Таррагона, повідомляє BBC.

Тридцять осіб були евакуйовані та п'ять доріг місцевого значення перекриті.

Рятувальники кажуть, що ці пожежі стали наймасштабнішими в регіоні за останні 20 років і швидко поширюються.

Нині температура повітря у країнах Європи зросла до 40 градусів, і метеорологи очікують, що у багатьох країнах у наступні три дні вона і далі зростатиме.

Нагадаємо, що минулого року аномальна спека в Європі наблизилася до загальноєвропейського рекорду - в Португалії позначка термометра сягнула 47,7 градуса. Найвищу температуру, 48 градусів за Цельсієм, фіксували в Афінах у липні 1977 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 06 2019 20:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів

#бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.