У Каталонії домовилися, як працюватиме уряд після судового рішення про відставку лідера

Політичні сили "Разом за Каталонію" (Junts per Catalunya) та Республіканська лівиця (ERC) домовилися про роботу уряду після набуття чинності рішення Верховного суду про відсторонення з посади нинішнього лідера Кіма Торри.

Пере Арагонес, віцепрезидент з Республіканської лівиці, стане віцепрезидентом з функціями керівництва урядом", тоді як сама посада і крісло глави (президента) в урядовій кімнаті залишаться незайнятими, а інституційні ресурси, передбачені для глави уряду, не використовуватимуться.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє La Vanguardia.

У зустрічах президентів (глав урядів автономних регіонів) та схожих подіях від Женералітату Каталонії не братиме участі ніхто, якщо тільки не передбачатиметься важливих перемовин та домовленостей.

Сам Кім Торра не матиме ніякої символічної чи безпосередньої ролі у чинному уряді.

Нагадаємо, напередодні Верховний суд Іспанії підтвердив рішення про заборону президенту (лідеру уряду) Каталонії Кіму Торрі обіймати державні посади у наступні півтора року.

Рішення ухвалено у відповідь на апеляцію Торри та повністю підтверджує раніше винесене рішення Верховного суду Каталонії від 19 грудня 2019 року.

Суд визнав Торру винним за відмову зняти жовті стрічки та банери на підтримку ув’язнених каталонських політиків з будівлі штаб-квартири уряду Каталонії в Барселоні перед виборами 28 квітня.

Жовті стрічки каталонські сепаратисти демонструють на підтримку своїх лідерів руху за незалежність, ув’язнених за причетність до референдуму в 2017 році. ЦВК заявила, що зазначена символіка була інструментом політичної пропаганди та порушувала законодавство про ведення передвиборчої агітації.

У лютому 2021 року в Каталонії повинні будуть відбутися нові вибори.