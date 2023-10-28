У Казахстані на одній із шахт стався вибух. Відомо понад 30 загиблих

Також у шахті залишаються шахтарі, їх шукають.

У Казахстані в Карагандинській області стався вибух метану у шахті імені Костенка.

Про це пише NUR.KZ. Станом на 16:00 (13:00 за Києвом) відомо про 32 загиблих, пошуки ще 14 шахтарів продовжуються.

На момент аварії у шахті перебувало 252 особи. На поверхню вдалося підняти 205 шахтарів.

Шахта належить компанії "АрселорМіттал Теміртау". Усі їхні шахти у Казахстані після вказаної аварії призупинили роботу.

"Робота шахт вугільного департаменту АТ "АрселорМіттал Теміртау" припинена на найближчу добу. За цей час буде проведено перевірку газового захисту", – йдеться в повідомленні компанії.

Генпрокуратура Казахстану відкрила справу за статтею про порушення правил безпеки при веденні гірничих або будівельних робіт (277 ч.3 Кримінального кодексу).

"Створено міжвідомчу слідчо-оперативну групу під керівництвом спеціальних прокурорів, до складу яких включено найбільш досвідчених співробітників правоохоронних органів та фахівці МНС", – зазначили в Генпрокуратурі.

По всьому Казахстану 29 жовтня оголосили Днем загальнонаціональної жалоби.

При цьому АрселорМіттал Теміртау уклав угоду з урядом Казахстану. За словами глави казахського Мінпрому Каната Шарлапаєва, відповідно до доручення глави держави ведеться робота з остаточного юридичного оформлення переходу права власності на АТ "АрселорМіттал Теміртау" на користь Республіки Казахстан.