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CУСПІЛЬСТВО

У Казахстані на одній із шахт стався вибух. Відомо понад 30 загиблих

28 жовтня 2023, 14:27
У Казахстані на одній із шахт стався вибух. Відомо понад 30 загиблих
Фото: Shutterstock
Також у шахті залишаються шахтарі, їх шукають.

У Казахстані в Карагандинській області стався вибух метану у шахті імені Костенка.

Про це пише NUR.KZ. Станом на 16:00 (13:00 за Києвом) відомо про 32 загиблих, пошуки ще 14 шахтарів продовжуються.

На момент аварії у шахті перебувало 252 особи. На поверхню вдалося підняти 205 шахтарів.

Шахта належить компанії "АрселорМіттал Теміртау". Усі їхні шахти у Казахстані після вказаної аварії призупинили роботу.

"Робота шахт вугільного департаменту АТ "АрселорМіттал Теміртау" припинена на найближчу добу. За цей час буде проведено перевірку газового захисту", – йдеться в повідомленні компанії.

Генпрокуратура Казахстану відкрила  справу за статтею про порушення правил безпеки при веденні гірничих або будівельних робіт (277 ч.3 Кримінального кодексу).

"Створено міжвідомчу слідчо-оперативну групу під керівництвом спеціальних прокурорів, до складу яких включено найбільш досвідчених співробітників правоохоронних органів та фахівці МНС", – зазначили в Генпрокуратурі.

По всьому Казахстану 29 жовтня оголосили Днем загальнонаціональної жалоби.

При цьому АрселорМіттал Теміртау уклав угоду з урядом Казахстану. За словами глави казахського Мінпрому Каната Шарлапаєва, відповідно до доручення глави держави ведеться робота з остаточного юридичного оформлення переходу права власності на АТ "АрселорМіттал Теміртау" на користь Республіки Казахстан.

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