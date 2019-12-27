У Казахстані пасажирський літак впав під час зльоту і врізався в будівлю

У Казахстані потрапив в аварію рейс авіакомпанії Bek Ai "Алмати - Нурсултан". На борту літака Fokker 100 було 93 пасажири і 5 членів екіпажу.

Аварія сталася невдовзі після зльоту - борт почав втрачати висоту і через сім хвилин зіткнувся з бетонною огорожею, після чого врізався у двоповерхову будівлю, передає LB.ua.

Оновлення 9:20. Спочатку повідомляли про смерть 15 осіб (14 на місці і один у лікарні), але пізніше МВС Казахстану повідомило про 12 загиблих і 49 травмованих. Серед постраждалих - 8 дітей.

"На пульт 103 надійшов виклик о 7:43, виїхало 16 бригад швидкої та невідкладної допомоги Алматинської області (Талгарський, Ілійський райони) - п'ять бригад Талгарського району, шість бригад Ілійського району, дві бригади села Боролдай, три бригади Енбекшиказахського району. Задіяні 35 бригад міста Алмати. Направлені дві нейрохірургічні бригади. В Алматинська багатопрофільну клінічну лікарню доставлено п'ять пацієнтів, стан вкрай важкий. Стаціонари міста Алмати і Алматинської області (Ілійського, Талгарського, Енбекшиказахського районів, Алматинської багатопрофільної клінічної лікарні) мобілізовані й готові до прийому постраждалих. До Центру дитячої невідкладної медичної допомоги доставлено вісім дітей притомними з політравмами. У ЛШНД доставлено п'ять дорослих з політравмами. У МКЛ № 4 доставлено 17 пацієнтів у вкрай важкому стані. Загиблих на місці - 14", - повідомили у пресслужбі акімату Алмати.

У МВС Казахстану також додали, що на борту були двоє громадян України, один Киргизстану і один Китаю - вони живі.

Після катастрофи у Казахстані призупинили польоти літаків Fokker 100 до з'ясування причин аварії.

Нагадаємо, що слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил на транспорті за фактом падіння на Полтавщині вертольота і загибелі колишнього міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового.