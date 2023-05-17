У Казахстані побоюються російського вторгнення – Reuters

Кількість людей, які вважають, що росія може вторгнутися до Казахстану, зросла з 8,3% до 15%.

За останні пів року зросла кількість мешканців Казахстану, які вважають, що росія може вторгнутися до їхньої країни. Ставлення до москви погіршується на тлі війни росії в України.

Про це повідомляє Reuters.

Опитування неурядової організації MediaNet і PaperLab показує, що кількість людей, які вважають, що москва може вторгнутися до Казахстану, зросла від 8,3% у попередньому опитуванні до 15%.

Крім того, майже 60% громадян так само нейтрально ставляться до війни, 12,8% підтримують росію і 21,1% підтримують Україну. Зазначається, що ці дані співпадають із цифрами такого ж опитування у грудні 2022-го.

Майже третина опитаних заявила, що їхнє сприйняття росії погіршилося через війну. Втім, у понад половини казахів ставлення до рф не змінилося. Для 4,7% респондентів заявили, що воно покращилося.

Слід зауважити, що Центральноазіатська країна з населенням 20 млн осіб має тісні історичні, економічні та військові зв'язки з москвою. Втім, Астана тримає нейтралітет, відмовляючись визнати анексію росією частини території України. Також країна має тісні зв'язки з Китаєм, який вклав сотні мільярдів доларів у його нафтогазову промисловість.

В опитуванні MediaNet і PaperLab взяли участь 1,1 тис. респондентів. Його проводили з 3 по 12 травня.