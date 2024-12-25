У Казахстані розбився пасажирський літак

Вже назвали попередню причину авіакатастрофи.

У Казахстані поблизу міста Актау впав пасажирський літак Azerbaijan Airlines, на якому знаходилося близько 70 осіб. Борт, який зазнав катастрофи, летів з Баку в російське місто Грозний, передає "Радіо Азаттик".

За попередніми даними, через туман у Грозному борт перенаправили до Махачкали, а після цього до Актау. Сигнал про надзвичайну ситуацію літак подав, коли знаходився над Каспійським морем. Міністерство з надзвичайних ситуацій Казахстану підтвердило НП.

Своєю чергою Мінтранспорту Казахстану повідомило, що через катастрофу літака проведуть спеціальне розслідування. Поки що обставини авіакатастрофи з'ясовуються. На підприємстві "КазАероНавігація" вважають, що аварія сталася через зіткнення з птахом та порушенням кермового управління.

За даними росЗМІ, на борту було 62 пасажири і п'ять членів екіпажу.

В авіатрощі вижило 28 осіб, серед них двоє дітей, повідомили у МНС Казахстану.

російське пропагандистське агентство РИА пише, що на борту перебували 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє громадян Киргизії.