Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Казахстані розбився пасажирський літак

25 грудня 2024, 11:12
У Казахстані розбився пасажирський літак
Фото: Ukrinform
Вже назвали попередню причину авіакатастрофи.

У Казахстані поблизу міста Актау впав пасажирський літак Azerbaijan Airlines, на якому знаходилося близько 70 осіб. Борт, який зазнав катастрофи, летів з Баку в російське місто Грозний, передає "Радіо Азаттик".

За попередніми даними, через туман у Грозному борт перенаправили до Махачкали, а після цього до Актау. Сигнал про надзвичайну ситуацію літак подав, коли знаходився над Каспійським морем. Міністерство з надзвичайних ситуацій Казахстану підтвердило НП.

Своєю чергою Мінтранспорту Казахстану повідомило, що через катастрофу літака проведуть спеціальне розслідування. Поки що обставини авіакатастрофи з'ясовуються. На підприємстві "КазАероНавігація" вважають, що аварія сталася через зіткнення з птахом та порушенням кермового управління.

За даними росЗМІ, на борту було 62 пасажири і п'ять членів екіпажу.

 В авіатрощі вижило 28 осіб, серед них двоє дітей, повідомили у МНС Казахстану.

російське пропагандистське агентство РИА пише, що на борту перебували 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє громадян Киргизії.

авіакатастрофаКазахстан

Останні матеріали

Некомпетентні генерали та забуті куточки. Некомпетентність керівників – основні провали ЗСУ останнім часом – Том Купер
Політика
Некомпетентні генерали та забуті куточки. Некомпетентність керівників – основні провали ЗСУ останнім часом – Том Купер
Переклад iPress – 25 грудня 2024, 15:16
Cуспільство
"Понесе з України у синєє море кров ворожу". Українці відбили спробу штурму росіянами Херсона – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 14:55
Політика
"Проєкт росія". План кремля з підриву демократії у США та світі – Дейв Трой
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 11:24
Медіакриза у Британії. Енергетичні партнери путіна стають власниками ліберального видання з 233-річною історією? – розслідування Керол Кадвалладр
Політика
Медіакриза у Британії. Енергетичні партнери путіна стають власниками ліберального видання з 233-річною історією? – розслідування Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 08:01
Що, якщо росія переможе в Україні? Ми вже бачимо тіні похмурого 2025 року – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Що, якщо росія переможе в Україні? Ми вже бачимо тіні похмурого 2025 року – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 15:33
Бравада путіна. Вистава
Політика
Бравада путіна. Вистава "доброго царя", який вмить вирішує усі проблеми росіян
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 11:27
Україна знищує високопоставленого генерала у москві. Тим часом північні корейці зазнають великих втрат – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна знищує високопоставленого генерала у москві. Тим часом північні корейці зазнають великих втрат – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 08:17
Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Політика
Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 13:20
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється