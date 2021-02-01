У Казахстані скасували смертну кару

З січня 2004 року в Казахстані діяв мораторій на смертну кару

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про скасування смертної кари.

Таким чином Казахстан приєднався до Другого факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, повідомляє "Укрінформ".

23 грудня минулого року цей законопроєкт ухвалив парламент. Представляючи документ в мажилісі, міністр закордонних справ Мухтар Тлеуберди заявив, що після ратифікації протоколу Казахстан зможе застосовувати смертну кару тільки в одному випадку. "Згідно зі статтею 2 Другого факультативного протоколу Казахстан залишає за собою право виносити смертну кару під час війни особам, засудженим за серйозні воєнні злочини", - сказав міністр.

Коментуючи процес ратифікації протоколу, президент Токаєв у вересні минулого року зазначав, що у зв'язку з цим країні не потрібно вносити поправки до Конституції. Основний закон країни свідчить, що смертна кара може застосовуватися до осіб, які вчинили як воєнні злочини, так і акти тероризму. Міжнародний протокол вимагає, щоб таке застереження не робилося.

Крім того, чинний кримінальний кодекс Казахстану передбачає смертну кару за десяток злочинів: "державна зрада", "тероризм". Страта передбачена за посягання на життя президента.

З січня 2004 року в Казахстані діяв мораторій на смертну кару.

Наразі на пострадянському просторі ця міра покарання застосовується тільки в Білорусі.

Другий факультативний протокол був ухвалений Генасамблеєю ООН 15 грудня 1989 року. Всі країни, які до нього приєдналися, зобов'язуються не застосовувати у себе смертну кару і виключити її з законодавства. Наразі до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права приєдналися 173 держави, до Другого факультативного протоколу - 88 держав.

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