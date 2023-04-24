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У Казахстані скасували військовий парад 9 травня

24 квітня 2023, 15:35
У Казахстані скасували військовий парад 9 травня
Фото з вільних джерел
Парад у Казахстані не проводили й у попередні три роки.

У міністерстві оборони Казахстану повідомили, що цього року проведення військового параду 9 травня не планується.

Про це повідомляє Zakon.kz.

Військовий парад не будуть проводити з метою економії бюджету, а також "у зв’язку з необхідністю вирішення інших завдань".

"Пріоритетною є підтримка необхідного рівня боєготовності та мобільності підрозділів збройних сил Казахстану", - пише пресслужба міноборони.

У міністерстві поки не зазначають, чи будуть проводити інші заходи 7 та 9 травня.

Крім того, 2022 році в Казахстані теж не проводили парад з аналогічної причини. У 2020 та 2021 роках їх скасували через коронавірус.

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