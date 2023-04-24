У Казахстані скасували військовий парад 9 травня

Парад у Казахстані не проводили й у попередні три роки.

У міністерстві оборони Казахстану повідомили, що цього року проведення військового параду 9 травня не планується.



Про це повідомляє Zakon.kz.

Військовий парад не будуть проводити з метою економії бюджету, а також "у зв’язку з необхідністю вирішення інших завдань".

"Пріоритетною є підтримка необхідного рівня боєготовності та мобільності підрозділів збройних сил Казахстану", - пише пресслужба міноборони.

У міністерстві поки не зазначають, чи будуть проводити інші заходи 7 та 9 травня.

Крім того, 2022 році в Казахстані теж не проводили парад з аналогічної причини. У 2020 та 2021 роках їх скасували через коронавірус.