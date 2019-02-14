У Казахстані затримали українську правозахисницю

Також не виходять на зв'язок ще один спостерігач організації і його адвокат

У четвер, 14 лютого, в столиці Казахстану Астані невідомі, які представилися міграційною поліцією, викрали громадянку України, спостерігачку офіційної правозахисної місії Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki Людмилу Волошину.

Волонтерка Італійської федерації з прав людини Наталя Панченко. За її інформацією, Волошину затримали в її номері в готелі "Комфорт" в Астані.

"Затримувачі назвалися міграційною поліцією, хоча є вагомі підстави припускати, що це були представники КНБ (Комітет нацбезпеки)", - заявила вона. За словами Панченко, викрадачі не показали своїх особистих посвідчень і не назвали причину затримання.

"Волошина устигла зробити телефонний дзвінок, який грубо урвали представники влади. З моменту затримання телефон Людмили не відповідає, місце її перебування залишається невідомим", - розповіла волонтер.

На затримання спостерігачки вже офіційно відреагувала Італійська федерація з прав людини, яка вимагає негайного звільнення члена міжнародної спостережної місії.

Представники місії пов'язують затримання Волошиної зі справою казахського судді Маліка Кенжалієва, який розповів їй про те, що його звільнили з посади і тиснуть на нього через вирок, який був незручним для влади Казахстану.

Панченко також повідомила, що в Астані затримали ще одного спостерігача організації - Валерія Лавтушенка, який разом з адвокатом їхав у консульство України. Зв'язок з обома урвався.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Україна і Казахстан домовилися про екстрадицію та правову допомогу.