У Казахстані затримали українську правозахисницю
Волонтерка Італійської федерації з прав людини Наталя Панченко. За її інформацією, Волошину затримали в її номері в готелі "Комфорт" в Астані.
"Затримувачі назвалися міграційною поліцією, хоча є вагомі підстави припускати, що це були представники КНБ (Комітет нацбезпеки)", - заявила вона. За словами Панченко, викрадачі не показали своїх особистих посвідчень і не назвали причину затримання.
"Волошина устигла зробити телефонний дзвінок, який грубо урвали представники влади. З моменту затримання телефон Людмили не відповідає, місце її перебування залишається невідомим", - розповіла волонтер.
На затримання спостерігачки вже офіційно відреагувала Італійська федерація з прав людини, яка вимагає негайного звільнення члена міжнародної спостережної місії.
Представники місії пов'язують затримання Волошиної зі справою казахського судді Маліка Кенжалієва, який розповів їй про те, що його звільнили з посади і тиснуть на нього через вирок, який був незручним для влади Казахстану.
Панченко також повідомила, що в Астані затримали ще одного спостерігача організації - Валерія Лавтушенка, який разом з адвокатом їхав у консульство України. Зв'язок з обома урвався.
Нагадаємо, в жовтні минулого року Україна і Казахстан домовилися про екстрадицію та правову допомогу.
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