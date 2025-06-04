У Кельні через бомби Другої світової війни евакуювали 20 000 людей

Американські бомби виявили у понеділок на суднобудівному заводі в районі Дойц.

Німецьке місто Кельн евакуює близько 20 500 людей з великої території в центрі міста, щоб експерти могли знешкодити три нерозірвані бомби часів Другої світової війни.

Американські бомби виявили у понеділок на суднобудівному заводі в районі Дойц.

Нерозірвані бомби все ще можуть становити небезпеку, і місто заблокувало зону в радіусі 1000 м, що названо “найбільшою операцією з часів закінчення Другої світової війни”.

Житлові будинки, магазини, готелі та школи отримали наказ евакуюватися, а також велику лікарню та головний залізничний вокзал.

“Якщо ви відмовитеся, ми виведемо вас з вашого дому – якщо необхідно, силою – разом з поліцією”, – заявили представники влади.