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У кількох районах Криму та Курську пролунали вибухи

02 серпня 2024, 08:07
У кількох районах Криму та Курську пролунали вибухи
Вибухи пролунали в Саках, Євпаторії, Балаклаві, Севастополі та Сімферополі.

У ніч на 2 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Оголошено повітряну тривогу.

Про це пишуть місцеві пабліки та так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Вибухи було чутно в Саках, Євпаторії, Балаклаві, Севастополі та Сімферополі. 

Представник окупаційної адміністрації Севастополя Развожаєв стверджує, що в районі міста іде робота сил та засобів протиповітряної оборони.
 
Мешканці повідомили про дим над Севастополем.
 
Развожаєв заявив, що нібито було збито декілька повітряних цілей.
 
"За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, в районі вулиці Хрустальова на пішохідному переході впала частина збитої ракети. Також уламки впали в районі вулиці Острякова, за попередньою інформацією, горять частини збитого БпЛА", – написав він та додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.
 
Згодом окупаційна влада додала, що за попередньою інформацією, над Севастополем збили чотири повітряні цілі. Развожаєв заявляє, що уламки збитих ракет пошкодили лінії електропередач, а також деякі з уламків лежать у дворах приватних будинків.
 
У ніч на 2 серпня пролунали вибухи і у російському Курську. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Про це пишуть місцеві пабліки та виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов.У місцевих пабліках ширяться повідомлення про звуки потужних вибухів у різних районах міста протягом ночі. Вибухи пролунали в результаті атаки безпілотників.
 
Наразі немає даних щодо можливих наслідків, пошкодження об'єктів чи постраждалих.

 

вибухибезпілотникивійна в Україніросія окупанти

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