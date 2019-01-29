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У кіоску з шаурмою в Рівному вибухнув газовий балон, є травмовані

Загорання було ліквідовано до прибуття рятувальників первинними засобами пожежогасіння
На території рівненського ринку "Здолбунівський" в приміщенні кіоску з продажу шаурми внаслідок розгерметизації газового трубопроводу від газового балона до верстата по запіканню шаурми стався спалах газоповітряної суміші.
У кіоску з шаурмою в Рівному вибухнув газовий балон, є травмовані Фото: facebook.com/MNSRIVNE

"29 січня о 10:27 в м. Рівне по вул. Здолбунівській на території МПП "Торговий центр-Д" ринок  "Здолбунівський" внаслідок розгерметизації газового трубопроводу від газового балона до верстата по запіканню шаурми стався спалах газоповітряної суміші в приміщенні кіску з продажу шаурми (металевий, розміром 5х3м) та загорання внутрішнього оздоблення кіоску на площі 1 м2", - повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області.

За даними ДСНС, власник ларька встановлюється.

Повідомляється, що  внаслідок спалаху травмовано двох осіб, яких в стані середньої важкості з різними ступенями тяжкості госпіталізовано в Рівненську обласну клінічну лікарню.

Також зазначається, що загорання було  ліквідовано до прибуття рятувальників первинними засобами пожежогасіння.

Нагадаємо, вранці 22 грудня на різдвяному ярмарку у Львові вибухнув газ. За фактом пожежі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. До встановлення причин пожежі різдвяний ярмарок буде закритий.

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29 01 2019 12:58
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