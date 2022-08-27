НОВИНИУ столичній адміністрації закликали мешканців міста бути пильними та довіряти лише офіційній і перевіреній інформаціїПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У КМДА спростували інформацію про підготовку до примусової евакуації
Фото: fakty.ictv.ua
Директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук спростував інформацію, поширену в ЗМІ, про нібито підготовку Києва до обов’язкової евакуації.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
"Про евакуацію з Києва або з його окремих районів наразі взагалі не йде мова. Так, у кожному районі існують евакуаційні комісії, вони створені давно, на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій — від повені, до аварій на об’єктах критичної інфраструктури. І ми дійсно періодично проводимо навчання, проговорюємо різні варіанти, серед яких і обов’язкова евакуація. Саме це я і мав на увазі, але, ЗМІ, на жаль, в погоні за хайпом, вирішили налякати мешканців Києва", - наголосив Ткачук.
За його словами, система цивільного захисту міста працює в посиленому режимі і всі екстрені служби завжди мають бути готові відреагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію.
"Просимо журналістів і блогерів бути відповідальними, не грати на руку ворогу і не створювати паніку на порожньому місці. Перевіряйте інформацію, уточнюйте. Ми завжди на зв’язку. Пам’ятайте, що навмисне викривлення інформації та поширення фейків у воєнний час може призвести до катастрофічних наслідків", - чиновник.
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