RSS
НОВИНИ

У КМДА спростували інформацію про підготовку до примусової евакуації

Ольга
Матарикіна
У столичній адміністрації закликали мешканців міста бути пильними та довіряти лише офіційній і перевіреній інформації
У КМДА спростували інформацію про підготовку до примусової евакуації Фото: fakty.ictv.ua
Директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук спростував інформацію, поширену в ЗМІ, про нібито підготовку Києва до обов’язкової евакуації.
 
Про це повідомляє прес-служба КМДА. 
 
"Про евакуацію з Києва або з його окремих районів наразі взагалі не йде мова. Так, у кожному районі існують евакуаційні комісії, вони створені давно, на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій — від повені, до аварій на об’єктах критичної інфраструктури. І ми дійсно періодично проводимо навчання, проговорюємо різні варіанти, серед яких і обов’язкова евакуація. Саме це я і мав на увазі, але, ЗМІ, на жаль, в погоні за хайпом, вирішили налякати мешканців Києва", - наголосив Ткачук.
 
За його словами, система цивільного захисту міста працює в посиленому режимі і всі екстрені служби завжди мають бути готові відреагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію.
 
"Просимо журналістів і блогерів бути відповідальними, не грати на руку ворогу і не створювати паніку на порожньому місці. Перевіряйте інформацію, уточнюйте. Ми завжди на зв’язку. Пам’ятайте, що навмисне викривлення інформації та поширення фейків у воєнний час може призвести до катастрофічних наслідків", - чиновник.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 08 2022 14:02
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ситуація на фронті станом на 28 серпня 2022 року – Том Купер

Ситуація на фронті станом на 28 серпня 2022 року – Том Купер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.