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У КНДР хочуть визнати Південну Корею окремою державою

16 січня 2024, 08:25
У КНДР хочуть визнати Південну Корею окремою державою
Фото: з відкритих джерел
Північнокорейський диктатор заявив, що обʼєднання з Південною Кореєю неможливе.

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин запропонував зміни до конституції своєї країни, у якій він пропонує визнати Південну Корею окремою державою.

Про це повідомляє Reuters.

Він заявив, що КНДР не хоче війни, але готова до неї. Крім того, диктатор КНДР заявив, що обʼєднання з Південною Кореєю неможливе.

Також північнокорейський диктатор звинуватив Південну Корею у бажанні поглинути КНДР, щоб зруйнувати його режим.

"Ми не хочемо війни, але ми не маємо наміру уникати її", - цитує Кіма KCNA.

Кім Чен Ин закликав до внесення змін до конституції КНДР, щоб Південна Корея була названа "ворогом номер один". Також він пообіцяв у разі війни "знищити" Південну Корею, а також "багато поразок" для США.

Диктатор КНДР зазначив, що у конституцію також необхідно внести питання "окупації", "відвоювання" та "включення" Півдня до складу своєї території у разі війни.

КНДРПівденна Кореявійна в Україніросія окупанти

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