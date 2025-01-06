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У КНДР можуть ув'язнити за приготування південнокорейської страви

06 січня 2025, 20:08
У КНДР можуть ув'язнити за приготування південнокорейської страви
Фото: AFP
Страва має назву Будае-джіґе і має походження з Південної Кореї.

В Північній Кореї заборонили приготування популярного супу з сосисками через його походження з Південної Кореї - за це загрожує ув’язнення. 

Про це пише британський таблоїд The Sun, посилаючись на працівницю ринку з північної провінції Янган.

Будае-джіґе - це гострий суп з локшиною, сосисками, шинкою і бобами. 

Його вигадали у Південній Кореї і страва в країни дуже популярна. 

Більше 5-ти років тому суп привезли до Північної Кореї і він швидко набув популярност, але цього року Пхеньян заборонив приготування будае-джіґе через його південнокорейське походження. 

І кожен, хто продає його на вулиці чи вдома, ризикує потрапити до трудового табору.

"Продаж будае-джіґе на ринку припинився. Поліція та адміністрація ринку сказали, що всіх, хто буде спійманий у продажу, буде закрито", – розповіло джерело виданню.

 
КНДРПівденна Кореясуп

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