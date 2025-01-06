У КНДР можуть ув'язнити за приготування південнокорейської страви
В Північній Кореї заборонили приготування популярного супу з сосисками через його походження з Південної Кореї - за це загрожує ув’язнення.
Про це пише британський таблоїд The Sun, посилаючись на працівницю ринку з північної провінції Янган.
Будае-джіґе - це гострий суп з локшиною, сосисками, шинкою і бобами.
Його вигадали у Південній Кореї і страва в країни дуже популярна.
Більше 5-ти років тому суп привезли до Північної Кореї і він швидко набув популярност, але цього року Пхеньян заборонив приготування будае-джіґе через його південнокорейське походження.
І кожен, хто продає його на вулиці чи вдома, ризикує потрапити до трудового табору.
"Продаж будае-джіґе на ринку припинився. Поліція та адміністрація ринку сказали, що всіх, хто буде спійманий у продажу, буде закрито", – розповіло джерело виданню.