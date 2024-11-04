Це вирішить частину продовольчої кризи у Північній Кореї.

Південнокорейська розвідка повідомила, що угода між КНДР і рф передбачає постачання до КНДР 600-700 тисяч тонн рису на рік, зарплату задіяним проти України північнокорейським військовим у 2 тисячі доларів США, космічні технології і домовленості про залучення рф до участі в бойових діях на Корейському півострові в разі війни.

Про це пише The Korea Herald, посилаючись на депутата Ві Сон Лака.

Інститут стратегії нацбезпеки, аналітичний центр, пов'язаний з Національною розвідувальною службою, заявив, що рішення Північної Кореї відправити війська до рф за кілька тижнів до президентських виборів у США, схоже, ґрунтується на розрахунку на те, що перемога Дональда Трампа призведе до швидкого завершення війни в Україні.

Корейський депутат Ві Сон Лак, експосол Сеула в росії сказав, що вступ у війну проти України є "зовсім непоганою угодою" для Північної Кореї.

Ві був поінформований щодо угоди між росією та КНДР Національною розвідувальною службою Південної Кореї як член комітету з питань розвідки Національної асамблеї.

Він додав, що фінансова та продовольча кризи в КНДР значною мірою вирішуються завдяки російській компенсації за її внесок у військові зусилля проти України.