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У КНДР заявили про тестування нової балістичної ракети, – Reuters

14 квітня 2023, 09:01
У КНДР заявили про тестування нової балістичної ракети, – Reuters
Фото: з відкритих джерел
Йдеться про твердопаливну балістичну ракету Hwasong-18.

Північна Корея заявила, що під час останніх випробувань тестувала нову твердопаливну балістичну ракету Hwasong-18.

Про це повідомляє Reuters.

За словами корейських державних ЗМІ, нова ракета "радикально реформує" компоненти стратегічного стримування КНДР, підвищить ефективність її ядерної контратаки і змінить практичність її наступальної стратегії.

Видання зазначає, що це перше використання твердого палива в балістичній ракеті КНДР.

"Розробка твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети тривалий час вважалася ключовою метою Північної Кореї, оскільки вона могла би допомогти КНДР швидше розгорнути ракети під час війни", - зазначає Reuters.

Нагадаємо, що 13 квітня КНДР здійснила ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.

СШАКНДРвипробуваннявійна в Українібалістична ракета

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