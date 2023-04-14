У КНДР заявили про тестування нової балістичної ракети, – Reuters

Йдеться про твердопаливну балістичну ракету Hwasong-18.

Північна Корея заявила, що під час останніх випробувань тестувала нову твердопаливну балістичну ракету Hwasong-18.



Про це повідомляє Reuters.

За словами корейських державних ЗМІ, нова ракета "радикально реформує" компоненти стратегічного стримування КНДР, підвищить ефективність її ядерної контратаки і змінить практичність її наступальної стратегії.



Видання зазначає, що це перше використання твердого палива в балістичній ракеті КНДР.

"Розробка твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети тривалий час вважалася ключовою метою Північної Кореї, оскільки вона могла би допомогти КНДР швидше розгорнути ракети під час війни", - зазначає Reuters.

Нагадаємо, що 13 квітня КНДР здійснила ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.