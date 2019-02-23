НОВИНИУ Колумбії підірвали будинок, в якому мешкав "кокаїновий король" Пабло Ескобар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Колумбії підірвали будинок Пабло Ескобара, глядачам для зручності принесли стільці
Замість знесеного будинку буде побудовано парк, в якому спорудять меморіал в пам'ять жертв, убитих оточенням Ескобара.
Фото: Reuters Top News / Twitter
"Для вибуху використали близько 180 детонаторів", - повідомляє Sky.
Будівля "Монако", в якій мешкав найвідоміший наркоторговець, мала вісім поверхів, 34 паркувальних місця, 12 квартир, два басейни і корт. Людям, які захотіли подивитися на цю значущу подію, були спеціально винесені стільці.
Замість знесеного будинку буде побудовано парк, в якому спорудять меморіал в пам'ять жертв, убитих оточенням Ескобара.
Злочинця застрелили в 1993 році, після чого будівля поступово прийшла у занепад.
Colombia demolishes drug kingpin Pablo Escobar's former home https://t.co/9Wr7GH06KP pic.twitter.com/lO7gDXFn4I— Reuters Top News (@Reuters) 22 лютого 2019 р.
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