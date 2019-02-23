У Колумбії підірвали будинок Пабло Ескобара, глядачам для зручності принесли стільці

Замість знесеного будинку буде побудовано парк, в якому спорудять меморіал в пам'ять жертв, убитих оточенням Ескобара.

У Колумбії підірвали будинок, в якому мешкав "кокаїновий король" Пабло Ескобар.

"Для вибуху використали близько 180 детонаторів", - повідомляє Sky.

Будівля "Монако", в якій мешкав найвідоміший наркоторговець, мала вісім поверхів, 34 паркувальних місця, 12 квартир, два басейни і корт. Людям, які захотіли подивитися на цю значущу подію, були спеціально винесені стільці.

Замість знесеного будинку буде побудовано парк, в якому спорудять меморіал в пам'ять жертв, убитих оточенням Ескобара.

Злочинця застрелили в 1993 році, після чого будівля поступово прийшла у занепад.