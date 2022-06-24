Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У колишнього депутата знайдено понад 6 тисяч унікальних експонатів з Криму

За оцінками експертів колекція коштує понад мільйон доларів
В офісі ексдепутата Валерія Горбатова, який на початку 2000-х років очолював Раду міністрів АР Крим, знайшли тисячі унікальних артефактів.
У колишнього депутата знайдено понад 6 тисяч унікальних експонатів з Криму Колекція старожитностей, яку вилучили в колишнього народного депутата Валерія Горбатова Фото: Ірина Венедіктова

Про це повідомляють Офіс Генпрокурора, Генпрокурорка Ірина Венедіктова та Державне бюро розслідувань. Ймовірно історичні пам'ятки було викрадено з кримськиї музеїв та куплено в "чорних археологів".

Артефакти знайшли у межах кримінальної справи про фінансування самопроголошеної "ДНР", виведення грошей до росії, а також ведення бізнесу на території окупованого Криму. 

Напередодні початку повномасштабного вторгення Валерій Горбатов втік на окупавані території. Правоохоронці провели одночасно 6 обшуків, під час одного з яких було знайдено колекцію старожитностей у спеціально захованих приміщеннях офісу.

З-поміж понад 6000 предметів старовини були мечі, шаблі, шоломи, кольчуги, наконечники до стріл та списів, рушниці і карабіни, амфори, нашийні гривні, монети, предмети побуту та посуду.

Колекція старожитностей, яку вилучили в колишнього народного депутата Валерія Горбатова

Фото: Офіс Генпрокурора

Колекція старожитностей, яку вилучили в колишнього народного депутата Валерія Горбатова

Фото: Офіс Генпрокурора

Колекція старожитностей, яку вилучили в колишнього народного депутата Валерія Горбатова

Фото: Офіс Генпрокурора

Експерти вважають, що історичні артефакти належать до різних епох - від бронзового віку до пізнього середньовіччя.

Серед знахідок, зокрема, були скіфські мечі-акінакі, кольчуга 12 сторіччя, шоломи епохи еллінізму та посуд Трипільської культури.  

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 06 2022 13:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.