У колишнього депутата знайдено понад 6 тисяч унікальних експонатів з Криму
Про це повідомляють Офіс Генпрокурора, Генпрокурорка Ірина Венедіктова та Державне бюро розслідувань. Ймовірно історичні пам'ятки було викрадено з кримськиї музеїв та куплено в "чорних археологів".
Артефакти знайшли у межах кримінальної справи про фінансування самопроголошеної "ДНР", виведення грошей до росії, а також ведення бізнесу на території окупованого Криму.
Напередодні початку повномасштабного вторгення Валерій Горбатов втік на окупавані території. Правоохоронці провели одночасно 6 обшуків, під час одного з яких було знайдено колекцію старожитностей у спеціально захованих приміщеннях офісу.
З-поміж понад 6000 предметів старовини були мечі, шаблі, шоломи, кольчуги, наконечники до стріл та списів, рушниці і карабіни, амфори, нашийні гривні, монети, предмети побуту та посуду.
Колекція старожитностей, яку вилучили в колишнього народного депутата Валерія Горбатова
Фото: Офіс Генпрокурора
Колекція старожитностей, яку вилучили в колишнього народного депутата Валерія Горбатова
Фото: Офіс Генпрокурора
Колекція старожитностей, яку вилучили в колишнього народного депутата Валерія Горбатова
Фото: Офіс Генпрокурора
Експерти вважають, що історичні артефакти належать до різних епох - від бронзового віку до пізнього середньовіччя.
Серед знахідок, зокрема, були скіфські мечі-акінакі, кольчуга 12 сторіччя, шоломи епохи еллінізму та посуд Трипільської культури.
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