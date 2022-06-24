У колишнього депутата знайдено понад 6 тисяч унікальних експонатів з Криму

В офісі ексдепутата Валерія Горбатова, який на початку 2000-х років очолював Раду міністрів АР Крим, знайшли тисячі унікальних артефактів.

Про це повідомляють Офіс Генпрокурора, Генпрокурорка Ірина Венедіктова та Державне бюро розслідувань. Ймовірно історичні пам'ятки було викрадено з кримськиї музеїв та куплено в "чорних археологів".

Артефакти знайшли у межах кримінальної справи про фінансування самопроголошеної "ДНР", виведення грошей до росії, а також ведення бізнесу на території окупованого Криму.

Напередодні початку повномасштабного вторгення Валерій Горбатов втік на окупавані території. Правоохоронці провели одночасно 6 обшуків, під час одного з яких було знайдено колекцію старожитностей у спеціально захованих приміщеннях офісу.

З-поміж понад 6000 предметів старовини були мечі, шаблі, шоломи, кольчуги, наконечники до стріл та списів, рушниці і карабіни, амфори, нашийні гривні, монети, предмети побуту та посуду.

Колекція старожитностей, яку вилучили в колишнього народного депутата Валерія Горбатова

Фото: Офіс Генпрокурора