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У команді Трампа немає ворогів України – Буданов

23 липня 2025, 18:35
У команді Трампа немає ворогів України – Буданов
Фото: LIGA.net
Він також прокоментував активну позицію щодо російсько-української війни спеціального посланника США Кіта Келлога
У команді президента США Дональда Трампа немає ворогів України.
 
Про це в інтерв’ю виданню Kyiv Post заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
 
"Для України головне в тому, що в цій команді немає ворогів України. Звісно, є люди які ставляться до наданої нам допомоги, м’яко кажучи, скептично. Але є ті, хто вважає надання такої допомоги явно недостатньою. В цьому сенсі, в першу чергу можна назвати державного секретаря США Марко Рубіо, а також спеціального посланника Президента США Кіта Келлога. Їхня позиція абсолютно однозначна – допомога Україні знаходиться в сфері державних інтересів США. Тому, вона має продовжуватися і збільшувати як кількісно, так і якісно", - пояснив Буданов.
 
Він також прокоментував активну позицію щодо російсько-української війни спеціального посланника США Кіта Келлога та наголосив на його стратегічній ролі.
 
"Ця позиція народилась не вчора. Кіт Келлог підтримував Україну і до початку повномасштабного вторгнення. Він був радником з національної безпеки Президента США під час першого терміну Дональда Трампа. І вже тоді був одним з "яструбів" в Республіканській партії, які виступали за жорстку позицію щодо росії і путіна. Після початку повномасштабного вторгнення він неодноразово критикував попередню адміністрацію за нерішучі дії і постійний страх перетнути міфічні "червоні лінії" путіна. Він чітко заявляв, що США мають бути лідерами в питанні досягнення справедливого миру. Він наголошував на тому, що Україні треба надати сучасну зброю для організації не тільки ефективної оборони, але й проведення контрнаступів. В цьому питанні він має абсолютно однозначну позицію", - зазначив голова ГУР.
 
За його словами, Келлог чітко говорить про те, що допомога Україні повністю співпадає з принципом "Америка понад усе".

 

"Кінець кінцем, у нас спільний ворог. І для Америки сьогодні важливо стратегічно послабити росію при цьому не застосовуючи власні війська. Я ніколи і не втрачав оптимізму в цьому питанні. Америка – наш друг. Так, наші стосунки не завжди прості. Але в кінцевому рахунку ми завжди приходимо до спільного знаменника", - констатував Кирило Буданов.

Кирило Будановвійна в Україніросія окупанти

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