У конгрес США внесли законопроект про визнання росії спонсором тероризму

Раніше законопроект про визнання рф спонсором тероризму був висунутий на голосування у 2022 році, але ініціативу не підтримав Білий дім.

У конгрес США внесли законопроект про визнання росії країною-спонсором тероризму. Документ подав конгресмен від Демократичної партії Тед Лью, ініціативу підтримали представники обох партій США.

Про це Лью повідомив у Twitter.

У законопроекті наголошується, що рф неодноразово надавала підтримку терористичним групам до та під час повномасштабної війни проти України.

Водночас, у документі зазначається, що у разі схвалення законопроекту Конгресом та підписання президентом США Джо Байденом, жодні його положення не можуть використовуватися для запровадження санкцій проти будь-яких осіб, які беруть участь у транзакціях з експорту сільськогосподарської продукції з України або щодо надання гуманітарної допомоги Україні.

Раніше законопроект про визнання рф спонсором тероризму був висунутий на голосування восени 2022 року. Тоді у Білому домі не підтримали ініціативу, пояснивши, що такий крок може спричинити послаблення підтримки України та поставить під загрозу зернову угоду.