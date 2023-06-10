Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

У конгрес США внесли законопроект про визнання росії спонсором тероризму

10 червня 2023, 15:37
У конгрес США внесли законопроект про визнання росії спонсором тероризму
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Раніше законопроект про визнання рф спонсором тероризму був висунутий на голосування у 2022 році, але ініціативу не підтримав Білий дім.

У конгрес США внесли законопроект про визнання росії країною-спонсором тероризму. Документ подав конгресмен від Демократичної партії Тед Лью, ініціативу підтримали представники обох партій США. 

Про це Лью повідомив у Twitter.

У законопроекті наголошується, що рф неодноразово надавала підтримку терористичним групам до та під час повномасштабної війни проти України.

Водночас, у документі зазначається, що у разі схвалення законопроекту Конгресом та підписання президентом США Джо Байденом, жодні його положення не можуть використовуватися для запровадження санкцій проти будь-яких осіб, які беруть участь у транзакціях з експорту сільськогосподарської продукції з України або щодо надання гуманітарної допомоги Україні.

Раніше законопроект про визнання рф спонсором тероризму був висунутий на голосування восени 2022 року. Тоді у Білому домі не підтримали ініціативу, пояснивши, що такий крок може спричинити послаблення підтримки України та поставить під загрозу зернову угоду.

СШАрф тероризм

Останні матеріали

Українська
Політика
Українська "Кобра". Мета українського наступу – не шоу з попкорном – Мік Райан та Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 червня 2023, 16:17
Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Переклад iPress – 09 червня 2023, 12:03
Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Cуспільство
Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Переклад iPress – 09 червня 2023, 06:47
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Політика
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 12:17
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Політика
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 11:15
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день
Політика
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день "Д" – Давід Ігнатіус
Переклад iPress – 08 червня 2023, 08:53
Все, що має значення в путінському бардаку – це
Політика
Все, що має значення в путінському бардаку – це "хороші новини". І це логічний результат його правління – Том Купер
Переклад iPress – 07 червня 2023, 16:53
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Політика
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Переклад iPress – 07 червня 2023, 13:55
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється