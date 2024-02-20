У Конгресі США обговорюють санкції проти Китаю

Обмеження можуть стосуватися компаній, які допомагають росії продовжувати війну проти України.

У США члени Комітету Палати представників із закордонних справ розглядають можливість запровадження сакцій проти китайських компаній.

Про це в інтерв'ю CNBC розповів представник Демократичної партії у Конгресі Джеральд Конноллі.

За його словами, обмеження можуть бути застосовані вже "дуже скоро", особливо після того, як стало відомо про подібні ініціативи у Євросоюзі. Конноллі сподівається, що сама перспектива санкцій і розмови про них вже зможуть переконати Пекін "переосмислити деякі процеси".

Конгресмени впевнені, що санкції проти компаній, які підтримують війну в Україні, вдарять по Китаю болючіше, ніж по росії. Економіка країни після пандемії Covid-19 досі має певні труднощі. Тож їм "є що втрачати, і навіть більше, ніж росії", – переконаний демократ.