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У Конгресі США почнуться відкриті слухання у справі про імпічмент Трампа

У Палаті представників Конгресу США 13 листопада розпочнуться публічні слухання у справі про імпічмент президента Дональда Трампа
Першим даватиме покази тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.
У Конгресі США почнуться відкриті слухання у справі про імпічмент Трампа Фото: gettyimages.com

У Палаті представників Конгресу США 13 листопада розпочнуться публічні слухання у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, повідомляє LB.ua. Свої покази даватимуть тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джордж Кент.

Першим свідчитиме Вільям Тейлор. Його виступ заплановано на 16:00 за київським часом. 15 листопада конгресмени заслухають свідчення колишнього посла Штатів в Україні Марі Йованович. Наступного тижня очікуються слухання ще вісьмох людей, у тому числі співробітника Ради нацбезпеки США, підполковника Олександра Віндмана. Він перебував в Овальному кабінеті в момент телефонної розмови Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським.

Також у Конгрес прийдуть посол США в ЄС Гордон Сондленд і колишній спецпредставник Штатів в Україні Курт Волкер. Раніше вони вже давали свідчення в Конгресі в закритому режимі.

У вересні, після скандалу через можливий тиск Трампа на Зеленського, Конгрес США почав офіційне розслідування у справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

Білий дім зобов'язали опублікувати телефонну розмову Трампа і Зеленського. Оприлюднена стенограма, на думку спікера Палати представників, підтвердила необхідність розслідування ймовірного імпічменту.

Колишній помічник ексспецпредставника США з питань України Курта Волкера - Крістофер Андерсон - під час свідчень у Палаті представників повідомив, що у Білому домі заборонили публікацію офіційної заяви про захоплення українських кораблів, яке вчинила Росія в Керченській протоці в листопаді 2018 року. 

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13 11 2019 13:33
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