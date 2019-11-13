У Конгресі США почнуться відкриті слухання у справі про імпічмент Трампа
У Палаті представників Конгресу США 13 листопада розпочнуться публічні слухання у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, повідомляє LB.ua. Свої покази даватимуть тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джордж Кент.
Першим свідчитиме Вільям Тейлор. Його виступ заплановано на 16:00 за київським часом. 15 листопада конгресмени заслухають свідчення колишнього посла Штатів в Україні Марі Йованович. Наступного тижня очікуються слухання ще вісьмох людей, у тому числі співробітника Ради нацбезпеки США, підполковника Олександра Віндмана. Він перебував в Овальному кабінеті в момент телефонної розмови Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським.
Також у Конгрес прийдуть посол США в ЄС Гордон Сондленд і колишній спецпредставник Штатів в Україні Курт Волкер. Раніше вони вже давали свідчення в Конгресі в закритому режимі.
У вересні, після скандалу через можливий тиск Трампа на Зеленського, Конгрес США почав офіційне розслідування у справі про імпічмент президента Дональда Трампа.
Білий дім зобов'язали опублікувати телефонну розмову Трампа і Зеленського. Оприлюднена стенограма, на думку спікера Палати представників, підтвердила необхідність розслідування ймовірного імпічменту.
Колишній помічник ексспецпредставника США з питань України Курта Волкера - Крістофер Андерсон - під час свідчень у Палаті представників повідомив, що у Білому домі заборонили публікацію офіційної заяви про захоплення українських кораблів, яке вчинила Росія в Керченській протоці в листопаді 2018 року.
Читайте також: На слухання в Конгресі викликали керівника адміністрації Трампа
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків