У Конгресі США уклали угоду, що дозволить уникнути шатдауну

Домовленості збережуть фінансування ключових американських програм.

Лідери Конгресу США 7 січня досягли угоди про фінансування федерального уряду у 2024 році на суму $1,66 трильйона, що дозволить уникнути закриття уряду (шатдауну), яке республіканці використовували як важіль впливу на Білий дім. При цьому, зберігається "фінансування ключових внутрішніх програм і програм соціального захисту, незважаючи на вимоги Республіканської партії скоротити урядовий бюджет".

Про це повідомляє The Washington Post.

Видання зазначає, що зараз законодавці стикаються з жорсткими часовими межами, щоб законодавчо реалізувати досягнену угоду, оскільки перша дата часткового шатдауну за декількома програмами (допомога ветеранам, безпека харчових продуктів і ліків) – вже 19 січня (останній день фінансування).

Угода, оголошена спільно лідером сенатської більшості Чаком Шумером і спікером Палати представників Майком Джонсоном, майже напевно зіткнеться з жорсткою опозицією з боку ультраправих республіканців Палати представників, які сподівалися домогтися різкого скорочення бюджету.

Як оголосили лідери, угода передбачає виділення $886,3 млрд на оборону і $772,7 млрд на внутрішні дискреційні видатки.

Ці цифри відповідають угоді, досягнутій президентом Байденом і тодішнім спікером Кевіном МакКарті минулої весни про призупинення ліміту державного боргу в обмін на обмеження дискреційних витрат до $1,59 трильйона у 2024 році з однопроцентним зростанням у 2025 році. Оскільки це означало скорочення витрат з урахуванням інфляції, Байден і МакКарті погодилися витрачати ще $69 мільярдів щороку в рамках побічної угоди, причому частина цієї суми буде компенсована за рахунок перерозподілу наявних коштів.

Нагадаємо, наближення шатдауну було одним з важелів тиску республіканців на Адміністрацію президента Джо Байдена на переговорах щодо змін у міграційному законодавстві та пов’язаного з ними виділення пакету військової допомоги Україні на $61 млрд.