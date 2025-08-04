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ПОЛІТИКА

У Конгресі США закликають Білий дім до офіційного визнання Палестини

04 серпня 2025, 17:09
У Конгресі США закликають Білий дім до офіційного визнання Палестини
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Посилення зусиль щодо визнання Палестини є наслідком зростаючого занепокоєння конгресменів через поглиблення гуманітарної кризи в Газі.

Понад десяток демократів Палати представників вже підписалися під листом із закликом до адміністрації Трампа визнати палестинську державу, і, як стало відомо Axios, щонайменше один з них планує внести резолюцію на підтримку державності Палестини. Лист ініціював конгресмен від Каліфорнії Ро Ханна.

Навіть деякі республіканці і проізраїльські демократи в Палаті представників посилили свою критику ізраїльського керівництва в останні тижні у відповідь на зростаючі докази голоду в Газі.

"Цей трагічний момент висвітлив для світу давно назрілу необхідність визнати самовизначення Палестини", — йдеться в листі до президента Трампа і держсекретаря Марко Рубіо, згідно з копією, отриманою Axios.

Законодавці вказали на нещодавню обіцянку президента Франції Еммануеля Макрона визнати Державу Палестина на засіданні ООН у вересні, яку Рубіо жорстко розкритикував.

"Ми закликаємо уряди інших країн, які ще не визнали палестинську державність, включаючи Сполучені Штати, також зробити це", — написали вони.

В Axios додають, що США навряд чи наслідуватимуть приклад інших країн у визнанні Палестини, оскільки адміністрація Трампа позиціонує США як близького союзника Ізраїлю та його прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Кількість демократів, які підписалися сьогодні, майже втричі перевищує кількість тих, хто був співавтором резолюції 2023 року, що підтверджує "право Держави Палестина на існування".

Законодавці також сказали Axios, що у відповідь на погіршення ситуації в Газі слід очікувати подібних пропалестинських ініціатив у найближчі тижні і місяці.

ПалестинаКонгрес СШАДональд ТрампСектор Гази

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