У Конотопі невідомі побили колишнього мера, він у реанімації

У Конотопі невідомі жорстоко побили колишнього мера Артема Семеніхіна, який також є кандидатом у народні депутати України в 160-му одномандатному виборчому округу (самовисуванець).

"Пригода сталася близько першої ночі, коли чоловік повертався додому. Невідомі напали на нього і завдали тяжких тілесних ушкоджень. Постраждалого доправили в лікарню. Зараз він у реанімаційному відділенні. Для з'ясування обставин на місце події негайно виїхали керівництво ГУНП області, міського відділу поліції, посилена слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія СУ ГУНП, кінологічна служба", - повідомляють на сайті поліції області.

Поліцейські кваліфікували подію як "замах на вбивство" і відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК.

Докладну інформацію обіцяють повідомити пізніше.

Нагадаємо, що Конотоп був найбільш східним містом України, де мером обрали представника "Свободи" Семеніхіна. 29 серпня минулого року депутати Конотопської міськради проголосували за його відставку. Після цього секретарем міськради, який повинен виконувати обов'язки мера, обрали Тетяну Сізон (фракція "Рідне місто"). Семеніхін назвав дії депутатів незаконними і заявив, що оскаржить їх у суді.

У січні радника Семеніхіна затримали за вибух гранати у дворі місцевого депутата.