У короля Чарльза III виявили рак, він відкладе свої публічні обов’язки

Злоякісне утворення виявили під час нещодавнього медичного обстеження.

У короля Великої Британії Карла III виявили рак.

Про це йдеться на сайті Букінгемського палацу.

Злоякісне утворення виявили під час нещодавнього медичного обстеження. Карла перевіряли з приводу доброякісного збільшення простати. Тоді й виявили "окреме питання, яке викликає занепокоєння", зазначено у повідомленні Букінгемського палацу.

Наступні діагностичні випробування виявили форму раку.

"Його Величність сьогодні розпочав регулярне лікування, протягом якого лікарі порадили йому відкласти виконання громадських обов'язків. Протягом цього періоду Його Величність продовжить займатися державними справами та офіційною документацією у звичайному режимі", - додали у пресслужбі.

Букінгемський палац повідомив, що король "вирішив поділитися своїм діагнозом, щоб запобігти спекуляціям і в надії, що це допоможе суспільному розумінню всіх тих, хто в усьому світі страждає від раку".

Старшого сина королеви Єлизавети Чарльза проголосили королем за два дні після смерті матері 8 вересня 2022 року. Вона померла у віці 96 років.

Коронація Чарльза III відбулася 6 травня 2023 року.