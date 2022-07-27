CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Коростені Житомирської області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Коростені повідомляють про вибухи: що про це відомо?
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
У Коростені військові навчання співпали з повітряною тривогою.
"Розповсюджено неправдиву інформацію щодо вибухів у Коростені. Вибухи лунали, але це не ворожа атака, а проведення навчання військових, яке співпало з повітряною тривогою", - йдеться у повідомленні Коростенська районна державна адміністрація.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 07 2022 10:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО На Житомирщині зняли фільм про Лесю Українку
- ВІДЕО Перші британські ЗРК Stormer – уже в Україні
- ФОТО Нові HIMARS, БПЛА Phoenix Ghost і боєприпаси вже їдуть в Україну, — Пентагон США
- Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ
- Білл Гейтс віддасть майже всі статки на благодійність. Закликав світових багатіїв зробити те саме