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У Коростені повідомляють про вибухи: що про це відомо?

У Коростені Житомирської області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
У Коростені повідомляють про вибухи: що про це відомо? Фото: з вільних джерел

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У Коростені військові навчання співпали з повітряною тривогою.

"Розповсюджено неправдиву інформацію щодо вибухів у Коростені. Вибухи лунали, але це не ворожа атака, а проведення навчання військових, яке співпало з повітряною тривогою", - йдеться у повідомленні Коростенська районна державна адміністрація.

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27 07 2022 10:34
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