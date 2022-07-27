У Коростені повідомляють про вибухи: що про це відомо?

У Коростені Житомирської області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Фото: з вільних джерел

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. У Коростені військові навчання співпали з повітряною тривогою. "Розповсюджено неправдиву інформацію щодо вибухів у Коростені. Вибухи лунали, але це не ворожа атака, а проведення навчання військових, яке співпало з повітряною тривогою", - йдеться у повідомленні Коростенська районна державна адміністрація.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію