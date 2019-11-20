У космонавтів в невагомості кров почала текти в інший бік
Дослідження проводили Каріна Маршалл-Гебель з американської компанії KBR та науковці з університетів США, Франції та Росії, повідомляє "Громадське".
Так, в контексті можливого польоту людини на Марс вчені продовжують шукати ризики для людини у тривалому перебуванні в космосі.
Проблема з кровотоком у невагомості вже відома - на Землі люди більшість часу стоять або сидять, меншу - лежать. Вдень кров більше накопичується у нижній частині тіла, але вночі баланс відновлюється.
У невагомості кров більше накопичується у судинах голови, що іноді призводить до набряку обличчя та зменшення об’єму ніг.
У своїй роботі вчені дослідили роботу яремної вени, яка відводить кров від голови до серця, і знайшли серйозні відмінності між роботою на Землі та в невагомості. На Землі у космонавтів у положенні сидячи кров текла суцільним потоком, а коли людина нахилялась, кров починала пульсувати.
У невагомості на МКС кров текла потоком не у всіх космонавтів - у більшості з 11 людей вона пульсувала, а у 7 космонавтів в деякі періоди вчені фіксували застій крові. Більш того, у двох випадках кров навіть починала текти в інший бік - від серця до голови, а не навпаки, як має бути.
Крім цього, після повернення на Землю космонавти пройшли УЗД, й лікарі знайшли в однієї з жінок тромб у кровотоку. Через те, що це була жінка, вчені припустили, що він міг виникнути як побічна дія контрацептивів з естрогеном, які вона приймала. Після курсу лікування тромб у неї зник.
Однак після повторної перевірки вчені знайшли ще один тромб, цього разу у чоловіка. Це означає, що раніше у космонавтів також могли утворюватися тромби, але їх не помічали.
У науковців вже є спосіб боротьби із застоєм крові у космонавтів, це апарат "Чібіс" - щось схоже на камеру, куди кладуть ноги та відкачують повітря. Таким чином, тиск у ногах зменшується і кров з голови починає текти туди, завдяки чому відновлюється нормальна швидкість кровотоку.
У трьох людей цей апарат значно покращив ситуацію, у декількох випадках нічого не змінилося, а у двох людей кровотік лише погіршився, тому вчені зазначають, що треба ще знайти оптимальний варіант роботи апарату.
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