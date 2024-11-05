У космос запустили перший у світі дерев'яний супутник, розроблений в Японії

Перший у світі дерев'яний супутник, створений японськими дослідниками, був запущений у космос 5 листопада, у рамках випробування використання деревини в дослідженні Місяця та Марса.

Про це пише Reuters.

Супутник LignoSat, розроблений Університетом Кіото та компанією Sumitomo Forestry, буде доставлений на Міжнародну космічну станцію в рамках місії SpaceX, а пізніше виведений на орбіту приблизно в 400 км над Землею.

Названий на честь латинського слова "дерево", LignoSat розміром з долоню має завдання продемонструвати космічний потенціал відновлюваного матеріалу.

“З деревиною, матеріалом, який ми можемо виробляти самі, ми зможемо будувати будинки, жити й працювати в космосі вічно”, – сказав астронавт Такао Доі, який зараз вивчає діяльність людини в космосі в Кіотському університеті.

Маючи 50-річний план посадки дерев і будівництва дерев’яних будинків на Місяці та Марсі, команда Доя вирішила розробити дерев’яний супутник, сертифікований НАСА, щоб довести, що деревина є матеріалом космічного призначення.

У космосі деревина довговічніша, ніж на Землі, тому що немає води чи кисню, які могли б її пошкодити, пояснив професор лісознавства Кіотського університету Кодзі Мурата.

Дослідники кажуть, що дерев’яний супутник також мінімізує вплив на навколишнє середовище в кінці свого терміну служби.

Виведені з експлуатації супутники повинні знову увійти в атмосферу, щоб не стати космічним сміттям. Звичайні металеві супутники створюють частинки оксиду алюмінію під час повторного входу, але дерев’яні просто згорять із меншим забрудненням, сказав Дой.

"Металеві супутники можуть бути заборонені в майбутньому. Якщо ми зможемо довести, що наш перший дерев’яний супутник працює", – сказав Дой.