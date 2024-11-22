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У космосі розгорнуто прапор України

22 листопада 2024, 11:53
У космосі розгорнуто прапор України
фото: United24
Український прапор побував на відстані 1400 км від Землі

Український прапор із логотипом глобальної ініціативи з підтримки України United24 розгорнули в космосі в межах першої туристичної місії SpaceX Polaris Dawn.

Про це повідомляється в телеграм-каналі United24.

Очолив першу туристичну місію американський підприємець і комерційний астронавт Джаред Айзекман. До складу суто цивільного екіпажу увійшли чотири людини – саме вони розгорнули синьо-жовтий прапор із числом 24 у капсулі космічного корабля Dragon 2.

Під час місії, яку повністю транслювали в прямому ефірі, Айзекман та інженерка SpaceX Сара Гілліс по черзі вибралися з капсули, виконали серію маневрів над Австралією, Новою Зеландією й Тихим океаном та повернулися назад.
 
"Ми дуже пишаємося бути причетними до цієї історичної події, яка нагадала не лише про важливість космічних звершень, а й про підтримку добрих справ на нашій планеті. Два роки тому Джаред підтримав збір Скотта Келлі через United24, пожертвувавши $100 тис. на авто швидкої допомоги. Тепер завдяки йому український прапор пройшов еліптичною орбітою шлях на рекордній з часів програми "Аполлон" відстані – 1400 км від Землі", – йдеться в дописі ініціативи.
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