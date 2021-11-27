CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТроє людей загинули в результаті обстрілу автобуса, який перевозив студентів медичної та економічної шкіл біля міста Дечани в Косові.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Косові розстріляли автобус зі студентами: троє загиблих
Ми не вважаємо, що це терористичний акт. Немає жодних підстав. Йдеться про шокуючу подію, потрійне вбивство. Ми задіяли всі елітні підрозділи, спецназ
Фото: з вільних джерел
Про це пише сербська редакція Euronews, повідомляє "Європейська правда".
Напад стався у п'ятницю близько 19:00. Невідомий нападник відкрив вогонь по автобусу з автомата Калашнікова.
В результаті нападу на місці загинув водій автобуса, двоє старшокласників 17 та 18 років померли від поранень у лікарні. Ще один студент госпіталізований у важкому стані.
На момент нападу в автобусі перебували восьмеро людей. За попередніми даними, всі постраждалі - албанці.
Нападний втік з місця події, його розшукують. Тим часом у правоохоронних органах заявили, що не розцінюють напад як терористичний акт.
Заступник директора регіональної поліції Ветон Ельшані заявив, що нападник, скоріше за все, був один.
"Ми не вважаємо, що це терористичний акт. Немає жодних підстав. Йдеться про шокуючу подію, потрійне вбивство. Ми задіяли всі елітні підрозділи, спецназ", - сказав Ельшані у коментарі RTK Live.
Президент Косова Вйоса Османі відреагувала на трагедію і закликала правоохоронні органи якнайшвидше знайти нападника. За її словами, напад став ударом по системі безпеці Косова.
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27 11 2021 13:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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