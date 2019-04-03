У КПП на Донбасі в чергах застрягли 265 авто

Усього через лінію зіткнення прослідувало 25,4 тисячі осіб та 3,8 тисячі транспортних засобів

У понеділок зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах очікують 265 автомобілів.

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/40; "Мар’їнка" – 50/40; "Новотроїцьке" – 30/40; "Гнутове" – 20/25" - повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що пропускні операції в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в межах визначених дорожніх коридорів розпочалися вчасно.

За даними прикордонників, пасажиро-транспортний потік в усіх КПВВ залишається динамічним та характеризується деяким зменшенням у порівнянні з попередньою добою. Всього через лінію зіткнення прослідувало 25,4 тисячі осіб та 3,8 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, що 13 лютого посол Норвегії Уле Тер'є Хорпестад і представники Норвезької ради у справах біженців відвідали Луганську область.