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У країнах Африки активізувалася діяльність російської православної церкви – ЦПД

07 квітня 2025, 14:07
У країнах Африки активізувалася діяльність російської православної церкви – ЦПД
Фото: Зураб Джавахадзе
За три роки роботи екзархату РПЦ на континенті було відкрито парафії у 30 країнах, половина з яких з’явилась у 2022 році.
росія різко збільшує вплив російської православної церкви в Африці.
 
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. 
 
За три роки роботи екзархату РПЦ на континенті було відкрито парафії у 30 країнах, половина з яких з’явилась у 2022-му. 
 
Це свідчить про те, що активізація діяльності російської церкви в Африці пов’язана з необхідністю наростити кількість союзників після початку повномасштабної війни проти України.
 
Під виглядом “захисту православних Африки” росія розповсюджує на континенті вплив і поширює пропаганду. 
 
Зокрема, населенню африканських держав РПЦ заявляє, нібито росія не пов’язана з колоніалізмом, расизмом і работоргівлею – дражливими темами для Африки. Однак це брехня, адже використання кріпаків та колоніальні війни на Кавказі, в Азії та Європі свідчать про зворотне”, ‒ йдеться у повідомленні.
 
Як потужний інструмент пропаганди ідей “русского міра”, РПЦ доповнює військову присутність рф на континенті та має на меті підвищити рівень підтримки дій росії на зовнішньополітичній арені”, ‒ додали у ЦПД.
РПЦвійна в Україніросія окупанти

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