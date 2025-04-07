У країнах Африки активізувалася діяльність російської православної церкви – ЦПД

За три роки роботи екзархату РПЦ на континенті було відкрито парафії у 30 країнах, половина з яких з’явилась у 2022 році.

росія різко збільшує вплив російської православної церкви в Африці.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

За три роки роботи екзархату РПЦ на континенті було відкрито парафії у 30 країнах, половина з яких з’явилась у 2022-му.

Це свідчить про те, що активізація діяльності російської церкви в Африці пов’язана з необхідністю наростити кількість союзників після початку повномасштабної війни проти України.

Під виглядом “захисту православних Африки” росія розповсюджує на континенті вплив і поширює пропаганду.

“Зокрема, населенню африканських держав РПЦ заявляє, нібито росія не пов’язана з колоніалізмом, расизмом і работоргівлею – дражливими темами для Африки. Однак це брехня, адже використання кріпаків та колоніальні війни на Кавказі, в Азії та Європі свідчать про зворотне”, ‒ йдеться у повідомленні.

“Як потужний інструмент пропаганди ідей “русского міра”, РПЦ доповнює військову присутність рф на континенті та має на меті підвищити рівень підтримки дій росії на зовнішньополітичній арені”, ‒ додали у ЦПД.