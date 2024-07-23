У Краснодарському краї безпілотники атакували поромне судно в порту "Кавказ"

В підсумку спалахнуло поромне судно.

Вранці у вівторок, 23 липня, безпілотники атакували поромне судно в порту "Кавказ" в Керченській протоці на косі Чушка Краснодарського краю росіїю.

Про це повідомив губернатор Краснодарського краю рф Веніамін Кондратьєв.

російський губернатор заявив, що в атаці винний «київський режим», та додав що "загорання локальне", а на місці уже працюють екстрені служби.

"Загрози поширення вогню немає. На жаль, серед членів екіпажу та співробітників порту є постраждалі та загиблі", - додав він.

російські державні ЗМІ у свою чергу заявляють, що внаслідок атаки одна людина загинула та п'ятеро постраждали.

російський порт "Кавказ" є кінцевим пунктом поромної переправи, яка виходить із окупованої української Керчі в Криму. До зведення Керченського мосту пором фактично був критично важливим засобом доставлення вантажів на півострів із боку рф.