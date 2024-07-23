Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Краснодарському краї безпілотники атакували поромне судно в порту "Кавказ"

23 липня 2024, 11:34
У Краснодарському краї безпілотники атакували поромне судно в порту
джерело wikipedia
В підсумку спалахнуло поромне судно.

Вранці у вівторок, 23 липня, безпілотники атакували поромне судно в порту "Кавказ" в Керченській протоці на косі Чушка Краснодарського краю росіїю.

Про це повідомив губернатор Краснодарського краю рф Веніамін Кондратьєв.

російський губернатор заявив, що в атаці винний «київський режим», та додав що "загорання локальне", а на місці уже працюють екстрені служби.

"Загрози поширення вогню немає. На жаль, серед членів екіпажу та співробітників порту є постраждалі та загиблі", - додав він.

російські державні ЗМІ у свою чергу заявляють, що внаслідок атаки одна людина загинула та  п'ятеро постраждали.

російський порт "Кавказ" є кінцевим пунктом поромної переправи, яка виходить із окупованої української Керчі в Криму. До зведення Керченського мосту пором фактично був критично важливим засобом доставлення вантажів на півострів із боку рф.

безпілотникиатакаКраснодарський край

Останні матеріали

Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Політика
Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 23 липня 2024, 14:02
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 липня 2024, 10:44
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Cуспільство
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2024, 21:15
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
Бізнес & Фінанси
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
22 липня 2024, 18:15
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Політика
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Переклад iPress – 22 липня 2024, 12:40
Європі та Україні не варто розраховувати на Трампа. Ті, хто думає інакше, є мрійниками – Філліпс О'Брайен
Політика
Європі та Україні не варто розраховувати на Трампа. Ті, хто думає інакше, є мрійниками – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 липня 2024, 10:44
Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 21 липня 2024, 21:57
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
Політика
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
19 липня 2024, 15:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється