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У Краснодарському краї дрони атакували нафтопереробний завод

14 лютого 2025, 09:35
У Краснодарському краї дрони атакували нафтопереробний завод
Фото: www.ekathimerini.com
Під атаку дронів потрапив "Слов'янський нафтопереробний завод"

Напередодні ввечері вибухи пролунали над Слов'янськом-на-Кубані в Краснодарському краї росії.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За їхньою інформацією, дрони, ймовірно, атакували місцевий нафтопереробний завод – ТОВ "Слов'янськ ЕКО".

Зазначимо, що "Слов'янський нафтопереробний завод" БпЛА вже двічі атакували – у квітні та травні 2024 року. Після цього підприємство припиняло роботу. 8 лютого 2025 року підприємство знову було атаковане БПЛА.
 
Потужність заводу – 5,2 мільйона тонн на рік, його частка у загальному обсязі переробки нафти у Південному федеральному окрузі становить 9%.
 
Офіційного підтвердження поки немає.
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