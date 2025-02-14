У Краснодарському краї дрони атакували нафтопереробний завод

Під атаку дронів потрапив "Слов'янський нафтопереробний завод"

Напередодні ввечері вибухи пролунали над Слов'янськом-на-Кубані в Краснодарському краї росії.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За їхньою інформацією, дрони, ймовірно, атакували місцевий нафтопереробний завод – ТОВ "Слов'янськ ЕКО".

Зазначимо, що "Слов'янський нафтопереробний завод" БпЛА вже двічі атакували – у квітні та травні 2024 року. Після цього підприємство припиняло роботу. 8 лютого 2025 року підприємство знову було атаковане БПЛА.

Потужність заводу – 5,2 мільйона тонн на рік, його частка у загальному обсязі переробки нафти у Південному федеральному окрузі становить 9%.

Офіційного підтвердження поки немає.