У кремлі готуються до виборів путіна – ГУР
Окупаційна "влада" посилила примусову паспортизацію на тимчасово загарбаних територіях України на тлі підготовки до виборів путіна.
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони.
а даними розвідки, у листопаді 2023 року у кремлі відбулись закриті збори з керівниками російських регіонів та окупаційними ватажками москви на тимчасово поневолених територіях України. Нараду проводив заступник голови адміністрації російського диктатора С. Кірієнко. Він оголосив директиви у межах посилення підготовки до так званого виборчого процесу.
Зокрема, під час зібрання наказано:
- виділити соціальну допомогу виборцям з місцевих бюджетів;
- активізувати пропаганду про начебто "позитивні" тенденції економіки рф, стабільність рубля та "поліпшення" рівня життя людей.
"Ватажки російських окупаційних адміністрацій також отримали завдання - довести рівень примусової паспортизації на тимчасово-окупованих територіях України не менше ніж до 85%", - наголосили у ГУР.