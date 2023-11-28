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У кремлі готуються до виборів путіна – ГУР

28 листопада 2023, 12:37
У кремлі готуються до виборів путіна – ГУР
Фото: Reuters
Ватажки російських окупаційних адміністрацій отримали завдання посилити примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях..

Окупаційна "влада" посилила примусову паспортизацію на тимчасово загарбаних територіях України на тлі підготовки до виборів путіна. 

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони.

а даними розвідки, у листопаді 2023 року у кремлі відбулись закриті збори з керівниками російських регіонів та окупаційними ватажками москви на тимчасово поневолених територіях України. Нараду проводив заступник голови адміністрації російського диктатора С. Кірієнко. Він оголосив директиви у межах посилення  підготовки до так званого виборчого процесу.

Зокрема, під час зібрання наказано:

  • виділити соціальну допомогу виборцям з місцевих бюджетів;
  • активізувати пропаганду про начебто "позитивні" тенденції економіки рф, стабільність рубля та "поліпшення" рівня життя людей.

"Ватажки російських окупаційних адміністрацій також отримали завдання - довести рівень примусової паспортизації на тимчасово-окупованих територіях України не менше ніж до 85%", - наголосили у ГУР.

 

вибориПутінвійна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

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